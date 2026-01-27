Mar. Ene 27th, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

Deporte

Yanic Konan Niederhäuser, es seleccionado para el Castrol Rising Stars 2026

Ene 26, 2026 #Estados Unidos, #Los Ángeles
Foto: https://www.nba.com/clippers/photos

La NBA anunció hoy que el novato de los LA Clippers, Yanic Konan Niederhäuser, ha sido seleccionado para el Castrol Rising Stars 2026, representando a los San Diego Clippers y la NBA G League. La exhibición anual de jóvenes talentos, que incluye un minitorneo con cuatro equipos y tres partidos que destacan a los mejores novatos y jugadores de segundo año de la liga, se jugará el viernes 13 de febrero en el Intuit Dome de los LA Clippers como parte del NBA All-Star 2026.

Niederhäuser, de 22 años, ha participado en nueve partidos (todos como titular) con los San Diego Clippers, promediando 14.7 puntos, 9.9 rebotes, 2.4 tapones y 27.8 minutos de juego. Su acierto en tiros de campo es del 57.1% (48-84) y del 70.8% (17-24) en tiros libres.

El pívot suizo ha registrado cuatro dobles-dobles y ha anotado en dobles dígitos en los nueve partidos con San Diego. Niederhäuser logró su mejor marca de la temporada con 18 puntos y 16 rebotes el 9 de diciembre contra los Valley Suns.

En su primera temporada, Niederhäuser ha disputado 25 partidos con los LA Clippers, promediando 3.6 puntos y 2.2 rebotes, con un 66% de acierto en tiros de campo (35-53). Ha anotado en dobles dígitos en dos ocasiones y logró su mejor marca personal con 10 rebotes el 1 de enero contra Utah.

Los Clippers seleccionaron al centro de Penn State con la selección general número 30 del Draft de la NBA de 2025.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

Deporte

Selecta Sub-17 femenina arranca con goleada sobre Barbados en el clasificatorio de Concacaf

Ene 27, 2026
Deporte

Vencen al líder Soyapango en un juego que se fue a extrainning

Ene 24, 2026
Deporte

Pedri estará fuera un mes por una lesión muscular sufrida en Champions

Ene 22, 2026
error: Contenido protegido