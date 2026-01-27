Yanic Konan Niederhäuser, es seleccionado para el Castrol Rising Stars 2026

Foto: https://www.nba.com/clippers/photos

La NBA anunció hoy que el novato de los LA Clippers, Yanic Konan Niederhäuser, ha sido seleccionado para el Castrol Rising Stars 2026, representando a los San Diego Clippers y la NBA G League. La exhibición anual de jóvenes talentos, que incluye un minitorneo con cuatro equipos y tres partidos que destacan a los mejores novatos y jugadores de segundo año de la liga, se jugará el viernes 13 de febrero en el Intuit Dome de los LA Clippers como parte del NBA All-Star 2026.

Niederhäuser, de 22 años, ha participado en nueve partidos (todos como titular) con los San Diego Clippers, promediando 14.7 puntos, 9.9 rebotes, 2.4 tapones y 27.8 minutos de juego. Su acierto en tiros de campo es del 57.1% (48-84) y del 70.8% (17-24) en tiros libres.

El pívot suizo ha registrado cuatro dobles-dobles y ha anotado en dobles dígitos en los nueve partidos con San Diego. Niederhäuser logró su mejor marca de la temporada con 18 puntos y 16 rebotes el 9 de diciembre contra los Valley Suns.

En su primera temporada, Niederhäuser ha disputado 25 partidos con los LA Clippers, promediando 3.6 puntos y 2.2 rebotes, con un 66% de acierto en tiros de campo (35-53). Ha anotado en dobles dígitos en dos ocasiones y logró su mejor marca personal con 10 rebotes el 1 de enero contra Utah.

Los Clippers seleccionaron al centro de Penn State con la selección general número 30 del Draft de la NBA de 2025.

