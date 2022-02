Senadores de EEUU piden investigar implementación del bitcoin en El Salvador

Los senadores Jim Risch, Bob Menéndez y Bill Cassidy presentaron el miércoles una iniciativa ante el Congreso de Estados Unidos para que se investigue la implementación del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador.

La iniciativa denominada Responsabilidad por las Criptomonedas en El Salvador (ACES, por sus siglas en inglés) busca que el Departamento de Estado investigue la adopción del bitcóin en El Salvador y los riesgos potenciales para el sistema financiero de EE. UU.

“La adopción de Bitcoin por parte de El Salvador como moneda de curso legal plantea preocupaciones importantes sobre la estabilidad económica y la integridad financiera de un socio comercial vulnerable de EE. UU. en Centroamérica”, explicó Risch en un comunicado.

El senador Risch destaca que la Ley Bitcóin en El Salvador puede debilitar a Estados Unidos, y por consiguiente, “empoderar a actores malvados como China y organizaciones criminales organizadas”.

“El Salvador, que reconoce el bitcóin como moneda oficial, abre la puerta a los cárteles de lavado de dinero y socava los intereses de los Estados Unidos”, dijo Cassidy. “Si Estados Unidos desea combatir el lavado de dinero y preservar el papel del dólar como moneda de reserva del mundo, debemos abordar este problema de frente”.

Además, los senadores solicitan al Departamento de Estado un análisis detallado sobre los riesgos para la seguridad cibernética, la estabilidad económica y la gobernabilidad democrática en El Salvador tras la adopción del bitcóin. Asimismo, piden un plan para mitigar los riesgos potenciales para el sistema financiero estadounidense.

Ante esto, el presidente Nayib Bukele reaccionó a través de su cuenta de Twitter que «no somos tu colonia, tu patio trasero o delantero».

«Bien, boomers… Tienes 0 jurisdicción sobre una nación soberana e independiente.No somos tu colonia, tu patio trasero o tu patio delantero. Manténgase al margen de nuestros asuntos internos. No trates de controlar algo que no puedes controlar», expresó el mandatario.

OK boomers…



You have 0 jurisdiction on a sovereign and independent nation.



We are not your colony, your back yard or your front yard.



Stay out of our internal affairs.



Don’t try to control something you can’t control 😉

