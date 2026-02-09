Shakira hizo vibrar a El Salvador con el inicio de su residencia musical

Día a Día News

ElSalvador–La cantante colombiana Shakira conquistó al público salvadoreño con dos presentaciones consecutivas en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, como parte de su residencia centroamericana dentro de la gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

El primer concierto se realizó el sábado 7 de febrero ante un estadio completamente lleno. Desde horas de la tarde, miles de fanáticos se congregaron en los alrededores del recinto, portando banderas, carteles y atuendos alusivos a la artista. La presentación inició pasadas las 9 de la noche con el tema “La Fuerte”, desatando la euforia de más de 30 mil asistentes.

Durante más de dos horas, Shakira interpretó una selección de sus mayores éxitos, entre ellos “Estoy Aquí”, “Las de la intuición”, “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever” y “La Tortura”, además de los más recientes de su álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, como “TQG”, “Te Felicito” y “Acróstico”.

Uno de los momentos más emotivos llegó precisamente con “Acróstico”, cuando se proyectaron imágenes de sus hijos Milan y Sasha, generando aplausos y emoción entre los asistentes.

En medio del espectáculo, la artista agradeció la presencia del público salvadoreño y de los fanáticos que viajaron desde distintos países de la región.

“No hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada centroamericana”, expresó ante una multitud que coreó cada palabra.

El domingo 8 de febrero ofreció su segundo concierto, nuevamente con lleno total. La puesta en escena mantuvo el nivel visual y musical de la noche anterior, con variaciones en el orden del repertorio y una conexión más espontánea con el público. Temas como “Girl Like Me”, “Empire”, “Monotonía” y “Copa Vacía” marcaron el ritmo de la segunda velada, que cerró con “Waka Waka (This Time for Africa)”, convertida en una celebración colectiva.

Ambos conciertos se desarrollaron sin incidentes y confirmaron el impacto de la artista en la región. La gira, que ya ostenta el récord Guinness a la más exitosa de una artista latina, consolida a El Salvador como la única parada centroamericana del recorrido mundial.

Las tres fechas restantes de la residencia están programadas para los días 12, 14 y 15 de febrero, también en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, donde se espera nuevamente un lleno total.

