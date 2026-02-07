Plan vial y transporte gratuito para los conciertos de Shakira en San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El Viceministerio de Transporte (VMT) implementará un dispositivo especial de movilidad para los conciertos de Shakira en el estadio Jorge “El Mágico” González, programados para los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero.

El plan incluye restricciones parciales en calles cercanas, transporte gratuito desde distintos puntos de la capital y coordinación interinstitucional con la Policía Nacional Civil (PNC), el Sistema de Emergencias Médicas y Protección Civil.

Según el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, el objetivo es garantizar la seguridad vial y facilitar la movilidad de miles de asistentes. “El enfoque principal será la seguridad peatonal por la alta afluencia esperada. No habrá cierres totales, solo restricciones controladas”, indicó.

Las restricciones se aplicarán en un carril de la 49 avenida Sur y otro en la 6ª–10ª calle Poniente. También habrá limitaciones permanentes en calles del sector Flor Blanca, como la 4ª calle Poniente, 45, 47 y 49 avenida Sur, y pasaje Flor Blanca.

El transporte gratuito será proporcionado por la producción del evento. Además, se habilitarán los siguientes estacionamientos:

Canchas Chapupo (gratuito)

Estadio Cuscatlán (gratuito)

Multiplaza, Metrocentro y Metrosur (tarifa única entre las 10:00 p.m. y 2:00 a.m.)

Parque Bicentenario (gratuito, ingreso por avenida Jerusalén)

El VMT recomienda a la población programar sus desplazamientos con anticipación, no estacionar en zonas no autorizadas y seguir las indicaciones del personal de tránsito.

Durante las jornadas, se mantendrá monitoreo en tiempo real mediante cámaras y pantallas informativas que alertarán sobre incidencias y rutas alternas.

Las medidas se aplicarán en las cinco fechas de concierto, entre las 3:00 p.m. y las 11:00 p.m., con ajustes según la afluencia. El VMT reiteró que el propósito del plan es garantizar orden, seguridad y fluidez tanto para los asistentes como para quienes circulen habitualmente por la zona.

Compartir esta nota