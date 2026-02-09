Japón y El Salvador impulsan proyecto de vivienda “Danchi”

Día a Día News

ElSalvador–La cooperación entre Japón y El Salvador amplió su agenda con un nuevo proyecto enfocado en la vivienda pública de alquiler, basado en el modelo japonés conocido como “Danchi”. La iniciativa fue presentada por la Embajada de Japón en El Salvador tras una reunión entre el embajador Sano Taketoshi y la ministra de Vivienda, Michelle Sol.

Durante el encuentro, ambas autoridades conversaron sobre la experiencia japonesa en la gestión de complejos habitacionales de alquiler y la posibilidad de adaptar ese concepto al contexto salvadoreño. Según informó la embajada, el proyecto ya se encuentra en marcha y busca establecer un sistema local inspirado en esta modalidad de vivienda social.

El modelo “Danchi” se desarrolló en Japón durante las décadas de 1960 y 1970 como respuesta a la necesidad de viviendas urbanas accesibles. Consiste en conjuntos residenciales administrados por el Estado y destinados al alquiler, con un enfoque en la planificación urbana y la cohesión social.

Aunque el comunicado oficial no detalla ubicación, plazos ni características técnicas de los futuros proyectos en El Salvador, sí subraya que el objetivo es diseñar una versión nacional adaptada a las condiciones locales.

La Embajada de Japón destacó que este tipo de cooperación refuerza los lazos bilaterales y abre la puerta a un intercambio de experiencias en materia de vivienda y desarrollo urbano sostenible.

El Ministerio de Vivienda no ha emitido información adicional sobre el alcance o los mecanismos de implementación del proyecto, pero confirmó que se trata de una iniciativa conjunta con apoyo técnico japonés.

