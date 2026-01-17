Clave para impulsar la inclusión financiera en Colombia en 2026

En el Día Internacional de la Protección de Datos, el próximo 28 de enero, Galileo Financial Technologies, plataforma líder en tecnología financiera, destaca cómo la ciberseguridad, especialmente frente a la información sensible de los usuarios, se ha convertido en un factor clave para apoyar a los bancos, fintechs y otros actores del sistema financiero a promover la inclusión financiera en un país donde, según el Índice de Efectivo Forex 2025, más del 70% de las transacciones diarias son en efectivo.

En la medida en que el acceso a los servicios financieros está cada vez más mediado por la tecnología, la expectativa de un uso responsable de los datos es mayor. De acuerdo con el Índice de Inclusión Financiera, desarrollado por Galileo en Latinoamérica en 2025, la preocupación por la vulnerabilidad digital sigue siendo un obstáculo importante para impulsar la bancarización, incentivar el uso de los productos bancarios y fortalecer la relación con las audiencias. De hecho, el 80,3% de los líderes tecnológicos colombianos se muestra preocupado por la fragilidad de la ciberseguridad y la percibe como una barrera para la accesibilidad e inclusión del sistema financiero.

“La protección de datos ya no es solo un requisito regulatorio; es un factor clave para el crecimiento y la inclusión en Colombia”, afirmó Abdul Assal, director de desarrollo de negocio de Galileo Financial Technologies para Brasil y Colombia. “Cuando las personas confían en que sus datos personales y financieros están protegidos, están mucho más dispuestas no sólo a adoptar servicios financieros digitales, sino también a incrementar la frecuencia de uso o consumo”.

Ciberseguridad como base de la confianza de las audiencias

Para que una persona que nunca ha tenido una cuenta bancaria decida abrir una, ya sea con una fintech o un neobanco, o si opta por incursionar en otro tipo de productos financieros como las billeteras digitales, códigos QR, entre otros, necesita confiar en que su dinero y su información personal están seguros.

El miedo a los fraudes, estafas, suplantación de identidad o al uso indebido de datos sigue siendo una de las principales razones que limita la elección de los servicios financieros digitales. Según TransUnion, central de riesgo, durante el último cuatrimestre de 2025, aproximadamente el 33% de las víctimas de ciberdelitos fueron engañadas a través de correos electrónicos y mensajes de texto maliciosos. Además, el vishing o llamadas fraudulentas, se ha consolidado como una de las amenazas más críticas para la seguridad digital en Colombia.

«La ciberseguridad se centra fundamentalmente en generar y mantener la confianza. Si los usuarios temen que sus datos sean expuestos o utilizados indebidamente, la adopción o uso de productos financieros disminuye«, aseguró Assal. «Dicho esto, la gran oportunidad está en que las empresas garanticen que su infraestructura tecnológica responde a los más altos estándares de seguridad y esto, a su vez, conlleva a transformar, en muchos casos, sistemas preexistentes y fortalecer su interoperabilidad. Esto se traduce en ganarse la confianza de los usuarios a gran escala”.

Del cumplimiento normativo a una mejor experiencia de usuario

En Colombia, el panorama de la protección de datos y la ciberseguridad está atravesando una transformación profunda, pasando de un marco estático a uno mucho más proactivo dado que, a través de la Ley 2153 de 2025, se introdujeron obligaciones específicas al sistema financiero frente al tratamiento de datos con Inteligencia Artificial, exigiendo transparencia en algoritmos y evaluaciones de impacto de privacidad antes de implementar nuevas tecnologías.

«Cuando el cumplimiento normativo y la seguridad se integran en el núcleo de la plataforma, dejan de ser obstáculos y se convierten en parte de una mejor experiencia de usuario«, concluyó Assal. «La protección de datos, cuando se aborda estratégicamente, se convierte en un verdadero motor de crecimiento para el ecosistema financiero colombiano

