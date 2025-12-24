Sigue en vivo el recorrido de Santa Claus esta Nochebuena 2025

Día a Día News

La espera terminó, este 24 de diciembre, Santa Claus inició su tradicional viaje alrededor del mundo para llevar regalos a millones de niños, y gracias a la tecnología ahora es posible seguir su ruta en tiempo real desde cualquier parte del planeta, incluido El Salvador.

Como cada año, la travesía comienza en los países más orientales —según la leyenda, en Rusia— y continúa por Asia, Europa y Oceanía, antes de poner rumbo hacia América. En Centroamérica, la llegada de Santa suele registrarse entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, justo cuando las familias disfrutan la cena o descansan.

Plataformas para seguir su recorrido

Dos plataformas se han convertido en las favoritas del público para rastrear al famoso viajero del trineo: Google Santa Tracker y NORAD Santa Tracker.

Google Santa Tracker.

Google Santa Tracker vuelve a estar disponible este 2025 con un mapa interactivo que muestra el recorrido de Santa en tiempo real: las paradas que realiza, los kilómetros recorridos y los regalos entregados. Además, ofrece minijuegos, videos y actividades con temática navideña, ideales para disfrutar en familia mientras llega la medianoche.

Por su parte, NORAD Santa Tracker, desarrollado por el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, utiliza satélites, radares y cámaras especiales para mostrar imágenes del trineo sobrevolando montañas, océanos y ciudades iluminadas. También permite conocer el número de obsequios entregados y los horarios estimados de llegada a cada región.

En YouTube y otras plataformas digitales también pueden encontrarse transmisiones en vivo que muestran a Santa Claus preparándose para su recorrido: revisando su lista de regalos, alimentando a los renos y despegando hacia su viaje más esperado del año.

Así que, si quieres sentir la magia de la Nochebuena desde tu casa, basta con ingresar a cualquiera de estos rastreadores y acompañar virtualmente al personaje más querido de la Navidad en su recorrido por el mundo.

