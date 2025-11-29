Sismo de 5.3 sacude a El Salvador esta madrugada

Día a Día News

ElSalvador–Un sismo de magnitud 5.3 sacudió El Salvador a las 12:52 de la madrugada de este sábado, con epicentro localizado a 14 kilómetros frente a las costas del departamento de La Paz, al suroeste de playa Las Hojas, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El movimiento telúrico, de una profundidad aproximada de 71 kilómetros, fue percibido en distintas zonas del país, incluyendo Santa Ana, Ilopango, Soyapango, San Jacinto y Comalapa, según reportes ciudadanos en redes sociales.

El MARN indicó que la intensidad alcanzó un nivel V en la escala de Mercalli Modificada, catalogada como “poco fuerte”, y descartó alerta de tsunami debido a que el sismo se originó por una dinámica de subducción frente a la costa.

La ubicación exacta del sismo fue a 51 kilómetros al sur de San Salvador, 96 kilómetros de Santa Ana, 105 kilómetros de San Miguel y 221 kilómetros de Ciudad de Guatemala.

Las autoridades de Protección Civil no reportan emergencias ni daños derivados del evento sísmico. Se recomienda a la población mantener la calma y, en caso de necesitar asistencia, comunicarse a los números 2281-0888 o 7070-3307.

