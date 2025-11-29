Sáb. Nov 29th, 2025

Airbus avisa a sus usuarios que la flota recibiera actualización de software

Airbus notificó que una parte significativa de la flota de aviones de la familia A320 a nivel global requiere una actualización urgente de software. Por esta razón, los aviones involucrados deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos. Esta orden afecta a más del 70% de la flota de Avianca.

Si bien la aerolínea comenzará de inmediato a trabajar en las modificaciones requeridas por el fabricante, inevitablemente se presentarán disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días.

La línea aérea notificará directamente a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones existentes para que puedan ajustar sus planes de viaje.

La prioridad de Avianca es garantizar la seguridad de nuestros pasajeros y equipo.

La compañía realizará las modificaciones requeridas por el fabricante de aeronaves lo antes posible con el fin de reanudar las operaciones y minimizar las disrupciones en el servicio.

