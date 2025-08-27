Sorteo LOTRA N.° 417 dedicado al Volcán de Izalco

Día a Día News

ElSalvador–La Lotería dedicó el sorteo número 417 al Volcán de Izalco, conocido internacionalmente como el “Faro del Pacífico”. Este destino natural es considerado un ícono de El Salvador y forma parte de la Ruta de los Volcanes, atrayendo a visitantes nacionales e internacionales por su clima, paisajes y senderos.

En la preparación del sorteo participó Benjamín Bautista, guía turístico acreditado por CORSATUR, quien presentó los premios mayores y eligió el orden de introducción de los maletines a la cámara de aire. También recibió un marco con el vigésimo conmemorativo del evento.

Resultados del Sorteo LOTRA N.° 417

Primer Premio: $175,000 – Billete N.° 18002 (No vendido)

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 13305 (Vendido)

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 19289 (No vendido)

Los resultados oficiales pueden consultarse en www.lnb.gob.sv.

Las transmisiones de los sorteos se realizan cada miércoles a las 12:30 p. m. en Facebook, Instagram, YouTube y en la página web de la Lotería. También pueden escucharse a las 2:00 p. m. por Radio El Salvador y verse en el resumen de premios a las 5:30 p. m. en Canal 10.

El próximo sorteo ofrecerá un Primer Gran Premio de $360,000. Además, continúa abierta la exposición conmemorativa por los 155 años de historia de la Lotería en la sala temporal del Museo Nacional de Antropología (MUNA), de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., con entrada gratuita.

Compartir esta nota