Exportaciones de El Salvador crecen 7 % entre enero y julio

ElSalvador–El Ministerio de Economía informó que El Salvador registró un crecimiento del 7 % en sus exportaciones durante el periodo comprendido entre enero y julio de 2025, en comparación con el mismo lapso del año anterior.

La ministra, María Luisa Hayem, detalló que solo en julio se alcanzó el mayor valor exportado en los últimos meses, lo que refleja que el sector mantiene un dinamismo constante y continúa generando empleo para miles de salvadoreños.

Además del comportamiento en las exportaciones, Hayem señaló que las importaciones también reportaron un incremento del 14 %, mientras que las remesas familiares enviadas desde el exterior crecieron un 19 %, consolidándose como uno de los principales motores de la economía nacional.

El Gobierno destacó que estos resultados forman parte de las políticas aplicadas en materia de estabilidad, innovación e inclusión, orientadas a fortalecer la confianza de los inversionistas y a promover un desarrollo económico sostenible. Según las autoridades, estas acciones buscan garantizar que más salvadoreños tengan acceso a nuevas oportunidades de crecimiento.

En cuanto a proyectos estratégicos en el oriente del país, la ministra resaltó la modernización de aduanas, la alianza con la empresa Yilport Holding Inc. para operar el Puerto de La Unión y el inicio de la construcción del nuevo aeropuerto. De acuerdo con Hayem, estas iniciativas representan bases sólidas que ya generan beneficios a las comunidades locales y facilitan el crecimiento del turismo y la manufactura.

El Gobierno aseguró que el objetivo es extender el desarrollo a todas las regiones, y que la zona oriental cuenta con condiciones favorables para consolidarse como un polo de inversión.

Según los datos oficiales, los indicadores económicos confirman una tendencia positiva que responde a una combinación de mayores exportaciones, crecimiento en las importaciones y un flujo constante de remesas que superan los niveles registrados en años anteriores.

