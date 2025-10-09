Sorteo LOTRA N.º 423 dedicado al Centro de Desarrollo Artesanal Interactivo (CEDART)

Día a Día News

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), dedicó el Sorteo LOTRA N.° 423 al Centro de Desarrollo Artesanal Interactivo (CEDART), un espacio orientado a la promoción de la cultura, las tradiciones y el trabajo artesanal nacional.

El CEDART Interactivo fue creado para fomentar, proteger y difundir el patrimonio cultural artesanal del país, además de fortalecer la industria creativa y generar oportunidades económicas que vinculen tradición e innovación mediante una experiencia educativa, turística y comercial.

Durante la fase previa al sorteo, Erika Ortega, especialista en desarrollo artesanal y gerente del CEDART, presentó los premios mayores. La selección de maletines de balotas estuvo a cargo de Guadalupe Jiménez, secretaria de junta directiva y directora jurídica de CONAMYPE.

Al cierre de la jornada, el presidente de la LNB, Javier Milián, entregó a Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, un cuadro conmemorativo con el vigésimo que circuló durante la semana, en reconocimiento al trabajo que desarrolla la institución en favor de la pequeña y mediana empresa y del sector artesanal a través del CEDART.

Resultados del Sorteo LOTRA N.° 423:

Primer Premio: $185,000 – Billete N.° 17054 (Vendido)

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 06582 (No vendido)

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 27886 (Vendido)

Los resultados completos pueden consultarse en www.lnb.gob.sv.

Las transmisiones en vivo de los sorteos se realizan cada miércoles a las 12:30 p. m. en Facebook, Instagram, YouTube y en el sitio web de la LNB. También pueden escucharse a las 2:00 p. m. por Radio El Salvador y ver el resumen de los principales premios a las 5:30 p. m. en Canal 10.

