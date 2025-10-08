UES implementará seguro contra accidentes para estudiantes por $1 al mes

Día a Día News

ElSalvador–La Universidad de El Salvador (UES), informó que a partir del ciclo académico 2026 todos sus estudiantes contarán con un seguro contra accidentes, como parte de las medidas de protección y bienestar que la institución pondrá en marcha.

El anuncio fue realizado por el rector de la universidad, Juan Rosa Quintanilla, durante una conferencia de prensa, en la que también se abordaron detalles del proceso de admisión para el ciclo 2026.

“Estamos trabajando en la generación de un seguro contra accidentes en donde los estudiantes pagarán $1 por mes y la universidad cubrirá el resto, para garantizar este servicio a alumnos de nuevo y antiguo ingreso”, explicó Quintanilla.

El objetivo del seguro es ofrecer cobertura médica ante accidentes ocurridos dentro de las instalaciones universitarias o durante actividades académicas. El rector mencionó que en años recientes se han registrado incidentes en laboratorios y otros espacios de práctica, por lo que se busca asegurar la atención inmediata y el traslado de los estudiantes a una red hospitalaria mediante convenios que ya están en proceso.

La implementación de este seguro beneficiará a más de 50,000 estudiantes de la UES, asegurando respaldo institucional en casos de eventualidades durante clases, prácticas, investigaciones o actividades de riesgo.

El anuncio se realizó en el contexto del proceso de admisión 2026, en el que participaron 13,600 aspirantes para optar a 10,000 plazas disponibles en más de 80 carreras de pregrado. Las pruebas de conocimiento general se desarrollaron en las distintas sedes de la universidad a nivel nacional, y los resultados se publicarán el 25 de octubre de 2025 en el expediente digital de cada aspirante.

Las carreras con mayor demanda fueron Medicina, Cirugía Dental, Lenguas Modernas, Medicina Veterinaria, Psicología, Ingeniería en Sistemas Informáticos y Mercadeo Internacional. Los aspirantes que obtengan entre 30 y 49 puntos podrán realizar la Prueba de Conocimientos Específicos el 15 y 16 de noviembre en las facultades correspondientes.

Durante la conferencia, el rector confirmó que la política de gratuidad educativa se mantendrá vigente para todos los estudiantes, tanto de nuevo ingreso como los que ya forman parte de la universidad. Además, anunció un fortalecimiento del programa de becas con $500,000 adicionales del presupuesto institucional, que actualmente beneficia entre 1,500 y 2,000 alumnos.

Con estas medidas, la UES busca ampliar los servicios dirigidos a la comunidad estudiantil y garantizar condiciones de seguridad, bienestar y acceso a la educación superior.

