Sorteo LOTRA N.º 426 dedicado a la Caja Mutual de MINED por su 35.º aniversario

Día a Día News

ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizó este miércoles el Sorteo LOTRA N.º 426, dedicado a la Caja Mutual de MINED, en conmemoración de sus 35 años de funcionamiento y de servicio a los trabajadores del sector educativo.

Durante la actividad, Mario Navas, subgerente comercial de la Caja Mutual de MINED, presentó los premios mayores del sorteo, mientras que María José Montenegro, jefa de Operaciones de la institución, participó en la selección de los maletines con balotas de colores, como parte del proceso previo al evento.

Al cierre, el gerente general de la Lotería Nacional de Beneficencia, Héctor Aguiar, entregó un cuadro conmemorativo a Carlos Eduardo López, director presidente de la Caja Mutual de MINED, en reconocimiento a la trayectoria y labor de la entidad en beneficio de la comunidad educativa.

Resultados del Sorteo LOTRA N.º 425

Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 09799 (no vendido).

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 14989 (no vendido).

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 36724 (vendido).

Los resultados completos pueden consultarse en el sitio web www.lnb.gob.sv, en la retransmisión por Canal 10 a las 5:30 p.m., en las redes sociales oficiales de la institución y en la lista publicada en Diario El Salvador.

Además, la Lotería recordó que ya están disponibles las fracciones del “Gordo Navideño”, con un premio mayor de $1,500,000, que puede adquirirse a través de agentes vendedores, kioscos y puntos de venta autorizados en todo el país.

Compartir esta nota