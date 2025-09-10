¡Sorteo LOTRA N°419 Dedicado a la Gran Logia Cuscatlán!

En Lotería dedicamos nuestro Sorteo a la Gran Logia Cuscatlán, una entidad que nació en El Salvador

en el año 1912. Desde entonces enseña sus elevados principios a los hombres que desean trabajar

por el progreso y la justicia, cultivando sus virtudes, sin distinción de razas, ni de credos políticos o

religiosos.

Los masones modernos, guiados por su compromiso con la humanidad, han fundado históricas

instituciones filantrópicas como el Club Rotario, los Boy Scouts, el Club Shriners, Grotto y los Cédros

de Líbano, con presencia internacional. En nuestro país, también se les puede ver trabajando

activamente para aliviar las necesidades de quienes los rodean.

En la previa al sorteo, tuvimos invitados de honor: El vicepresidente de la Gran Logia Cuscatlán de El

Salvador, Fernando Javier Aceto Contreras, compartió la trascendencia histórica y el legado de su

labor; mientras que Juan Carlos Otaegui Cañas, secretario de Junta Directiva de la Gran Logia

Cuscatlán de El Salvador, presentó los premios principales de la jornada.

En un cierre solemne, nuestro presidente, Javier Milián, entregó el marco conmemorativo del

vigésimo de la semana y, como símbolo de gratitud, recibió una placa de reconocimiento por parte

de la Gran Logia Cuscatlán de El Salvador.

Resultados del Sorteo LOTRA N.° 419:

Primer Premio: $195,000 – Billete N.° 28138 No vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.°03717 No vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.°14754 Vendido.

Consulta los resultados oficiales en www.lnb.gob.sv y descubre si tu “algún día” es hoy.

Acompáñanos cada miércoles en nuestras transmisiones en vivo a las 12:30 p.m. por Facebook,

Instagram, YouTube y nuestra página web.

Recuerda participar en el próximo sorteo, que pondrá en juego un Primer Gran Premio de $390,000.

Además, te recordamos visitar nuestra exposición conmemorativa por los 155 años de historia de la

Lotería, disponible en la sala temporal del Museo Nacional de Antropología (MUNA) de martes a

domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., con entrada gratuita.

¡Tus “algún día” pueden hacerse realidad HOY, con Lotería!

Compartir esta nota