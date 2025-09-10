Más de 2,400 estudiantes encabezarán el desfile de independencia

Día a Día News

ElSalvador–El desfile por los 204 años de independencia de El Salvador contará con la participación de 2,455 alumnos provenientes de 15 centros escolares públicos y privados. La actividad se desarrollará el próximo lunes 15 de septiembre, desde la plaza Divino Salvador del Mundo hasta el parque Cuscatlán, a partir de las 8:00 de la mañana.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, informó que los estudiantes serán los primeros en inaugurar el recorrido, seguidos por instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC), el Cuerpo de Bomberos y la Fuerza Armada. Según explicó, las delegaciones escolares serán distribuidas en tres bloques para garantizar un mejor orden logístico.

La funcionaria destacó que los alumnos mostrarán su preparación a través de expresiones artísticas, culturales y cívicas, en las que se incluirán símbolos patrios, presentaciones de identidad nacional y exhibiciones artísticas. «Esperamos que la población dentro y fuera del país disfrute estas celebraciones, resultado de meses de esfuerzo y disciplina de los estudiantes y docentes», señaló.

Las autoridades del Comité Cívico Nacional y del Sistema Nacional de Protección Civil confirmaron que el recorrido se dividirá en secciones cívica, institucional, artística e identidad cultural, con el fin de resaltar distintos aspectos de la conmemoración.

En el ámbito de movilidad, el Viceministerio de Transporte (VMT) anunció que habrá cierres desde la medianoche del 15 de septiembre en tramos del Paseo General Escalón, desde las fuentes Beethoven, y en la alameda Manuel Enrique Araujo, a la altura del Campo de Pelotas Saturnino Bengoa. El viceministro Nelson Reyes indicó que el paso vehicular se habilitará de forma gradual conforme avance el desfile.

Para la atención de emergencias, el Sistema de Emergencias Médicas desplegará 10 puestos de salud en distintos puntos del recorrido, además de 15 ambulancias, 5 hospitales y una unidad de salud. El director de la institución, Carlos Orellana, aseguró que el personal estará activo desde las primeras horas del día, con ambulancias listas desde las 5:00 de la mañana y puestos de salud operativos a partir de las 6:00.

Por su parte, Protección Civil informó que más de 100,000 elementos de seguridad, salud y cuerpos de socorro participarán en la jornada para garantizar la seguridad de los asistentes.

El desfile cívico del 15 de septiembre se enmarca en las actividades oficiales por los 204 años de independencia, que buscan resaltar el sentido patriótico y cultural de la celebración en todo el país.

La ministra informó que 2,455 estudiantes de 15 centros educativos, públicos y privados, desfilarán con orgullo tras meses de preparación, mostrando su creatividad, talento, disciplina y amor por la patria. Al evento, se sumarán más de 600 adultos, entre docentes, instructores,…

