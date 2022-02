¡Supérate! Hilasal gradúa 39 Jóvenes

Los 39 jóvenes que forman parte de la décimoquinta promoción del Centro ¡Supérate! Hilasal recibieron

este día su diploma de graduación en las áreas de inglés, informática y valores.



Luego de completar la beca de tres años, la promoción 2021 del Centro fue certificada en lenguajes de programación Microsoft Technology Associate (MTA): HTML&CSS, JavaScript y Python. También, obtuvieron su certificación internacional en el dominio del idioma inglés (TOEIC) y Microsoft Office Specialist EXCEL. Además, los jóvenes cuentan con una sólida formación en los valores institucionales del Programa ¡Supérate!: integridad, solidaridad, excelencia, superación y liderazgo.



La ceremonia de graduación estuvo presidida por Ricardo Sagrera Bogle, Presidente y Fundador del Programa ¡Supérate!; Jaime Menéndez, Gerente General de Microsoft El Salvador; y Kelly Behrend Directora de Estrategia e Impacto de hugo.



Jaime Menéndez, Gerente General de Microsoft El Salvador, quien se dirigió a los jóvenes durante la ceremonia de graduación, afirmó que: “Con las herramientas que han adquirido durante este tiempo en ¡Supérate!, podrán transformar y cambiar a sus comunidades desde cualquier lugar, independientemente la carrera profesional o el camino laboral que escojan, este conocimiento estará entrelazado con las habilidades tecnológicas que gracias a estos esfuerzos han aprendido, permitiéndoles empoderarse en la gran transformación digital de hoy en día. Recuerden que cuando la creatividad se fusiona con la tecnología se puede cambiar el mundo, se pueden resolver los grandes desafíos que enfrenta la

sociedad. Ustedes tienen la capacidad para ser parte de un cambio positivo. Nos llena de orgullo saber que, hasta el día de hoy muchos jóvenes beneficiados entre estudiantes activos y graduados, han transformado sus vidas y las de sus familias a través de la educación”.



Mercedes Segura, Directora del Centro ¡Supérate! Hilasal añadió: “Nuestra decimoquinta promoción, es el reflejo del esfuerzo, dedicación, disciplina y metas claras. Son 39 jóvenes que entregamos a la sociedad, jóvenes integrales, con capacidades altas y potencial para seguir adelante con un

desarrollo personal, profesional y ayudar al crecimiento de nuestro país.”.



Además, Melany Flores Landaverde, graduada de la promoción 2021 del Centro ¡Supérate! Hilasal, aseguró: “Mi experiencia en ¡Supérate! no solo me hizo crecer en conocimiento informático e inglés, al ser alumna me di cuenta de la importancia de compartir con los demás, parte de lo que he recibido, siempre dar más de lo requerido, salir de mi zona de confort, manejar mis emociones y trabajar en equipo me convertiría en una persona integral”.



El Centro ¡Supérate! Hilasal se inauguró en el año 2004 y ha beneficiado desde entonces a jóvenes del departamento de La Libertad. Actualmente cuenta con un total de 145 estudiantes activos y ha graduado desde su primera promoción en el 2007 a un total de 565 jóvenes.

