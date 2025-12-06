Supremo de EE. UU. evaluará orden de Trump que busca eliminar ciudadanía por nacimiento

Día a Día News

EEUU–El Tribunal Supremo de Estados Unidos revisará la constitucionalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, un principio establecido en la Constitución desde el siglo XIX.

La Corte, de mayoría conservadora, escuchará los argumentos de ambas partes antes de emitir un fallo previsto para junio de 2025, según informó la cadena CNN. La decisión definirá el alcance de la Decimocuarta Enmienda, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en el país y sujetas a su jurisdicción.

Este derecho fue reafirmado en 1898 tras el caso de Wong Kim Ark, hijo de inmigrantes chinos al que se le reconoció la ciudadanía pese a las restricciones de la Ley de Exclusión China de 1882. Desde entonces, la interpretación de la enmienda ha sido considerada clara y con amplio respaldo judicial.

La administración de Trump sostiene una lectura restrictiva de la frase “sujeto a jurisdicción”, argumentando que los hijos de inmigrantes en situación irregular no deberían acceder automáticamente a la ciudadanía, ya que sus padres no serían plenamente leales a Estados Unidos por su origen extranjero.

Cecilia Wang, directora legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), recordó que “ningún presidente puede cambiar la Decimocuarta Enmienda”, al subrayar que solo el Congreso y los estados pueden modificar la Constitución. Wang señaló además que los tribunales federales han rechazado de forma unánime la validez de la orden, considerándola contraria a la Constitución, al precedente de 1898 y a una ley aprobada por el Congreso.

A diferencia del derogado fallo Roe vs. Wade, que protegía el derecho constitucional al aborto, la ciudadanía por nacimiento no ha sido objeto de controversia judicial en las últimas décadas, en gran parte debido a la claridad de la enmienda y al consenso legal que la respalda.

La decisión del Supremo marcará un punto clave en el debate sobre la inmigración y los límites del poder ejecutivo frente a las garantías constitucionales de Estados Unidos.

