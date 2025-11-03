Tercer avión con ayuda humanitaria de El Salvador llega a Jamaica

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador envió un tercer avión con suministros básicos a Jamaica para apoyar a la población afectada por el huracán Melissa. La aeronave aterrizó este domingo en el Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, donde fue recibida por autoridades del país caribeño.

El cargamento incluye más de 50 toneladas de insumos, entre ellos alimentos, agua, medicinas y materiales de primera necesidad. Además, una delegación compuesta por más de 300 especialistas salvadoreños participa en la misión humanitaria, integrada por personal médico, bomberos, equipos de búsqueda y rescate, Protección Civil, la Fuerza Armada, la Unidad de Mantenimiento del Orden y el Ministerio de Salud.

Durante la entrega, la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Kamina Johnson Smith, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido. “En nombre del gobierno y del pueblo de Jamaica, expreso nuestra más profunda gratitud y nuestra más cálida bienvenida a las delegaciones de El Salvador que han estado llegando durante los últimos días y que esta noche completan su donación humanitaria”, declaró.

Johnson Smith añadió que los equipos salvadoreños serán desplegados en 13 comunidades que resultaron con mayores daños tras el paso del huracán. “Transmito un mensaje directo al Presidente Nayib Bukele, quien ha enviado esta delegación conformada por especialistas en ayuda humanitaria y logística”, agregó.

Según las autoridades salvadoreñas, la cooperación con Jamaica forma parte de un protocolo conjunto que busca garantizar una respuesta rápida y coordinada ante emergencias, reforzando los mecanismos de asistencia internacional.

A través de un comunicado, Casa Presidencial destacó que estas acciones reflejan la preparación y capacidad de respuesta del país frente a situaciones humanitarias regionales.

De forma paralela, otros gobiernos también han anunciado su apoyo a Jamaica. El encargado de negocios de Estados Unidos en ese país, Scott Renner, informó que su Gobierno destinará una ayuda inicial de $11 millones en alimentos, sistemas de tratamiento de agua y materiales para refugios temporales.

Asimismo, San Cristóbal y Nieves aportará $100,000 para las labores de recuperación, mientras que la Iglesia Católica, en coordinación con entidades estadounidenses, canalizará $3 millones en ayuda humanitaria para comunidades del este de Cuba, también afectadas por el huracán.

Con la llegada de este tercer envío, El Salvador continúa colaborando en los esfuerzos internacionales de asistencia tras el paso del fenómeno meteorológico, que dejó severos daños en varias zonas del Caribe.

