Tesla presenta el «Cybercab» que planea llevar la tecnología de conducción autónoma a otros modelos en 2025

Tesla presentó su tan esperado robotaxi en un estudio de Hollywood el jueves por la noche, aunque los fanáticos del fabricante de vehículos eléctricos tendrán que esperar hasta al menos 2026 antes de que estén disponibles.

El CEO Elon Musk se detuvo en un escenario en el lote del estudio Warner Bros. en uno de los «Cybercabs» de la compañía, diciéndole a la multitud que los elegantes vehículos impulsados por IA no tienen volantes ni pedales. También expresó su confianza en el progreso que la compañía ha hecho en la tecnología de conducción autónoma que hace posible que los vehículos conduzcan sin intervención humana.

Tesla comenzó a vender el software, que se llama «Full Self-Driving», hace nueve años. Pero hay dudas sobre su fiabilidad.

«Pasaremos de la conducción autónoma completa supervisada a la conducción autónoma completa sin supervisión. Donde puedes quedarte dormido y despertarte en tu destino», dijo. «Va a ser un futuro glorioso».

Tesla espera que los Cybercabs cuesten menos de 30.000 dólares, dijo Musk. Estimó que los vehículos estarían disponibles en 2026, luego agregó «antes de 2027».

La compañía también espera hacer que la tecnología Full Self-Driving esté disponible en sus populares vehículos Modelo 3 y Modelo Y en Texas y California el próximo año.

«Si eventualmente van a llegar a robotaxis, primero necesitan tener éxito con el FSD no supervisado en la alineación actual», dijo Seth Goldstein, estratega de capital de Morningstar Research. «El evento de esta noche demostró que están listos para dar ese paso adelante».

Sin embargo, cuando Tesla realmente dará ese paso, ha llevado a más de un poco de ansiedad para los inversores que ven a otros fabricantes de automóviles implementando tecnología similar en este momento. Las acciones de Tesla Inc. cayeron casi un 7 % antes de la campana de apertura del viernes.

Waymo, la unidad de vehículos autónomos de Alphabet Inc., transporta pasajeros en vehículos sin conductores de seguridad humana en Phoenix y otras áreas. La unidad autónoma Cruise de General Motors había estado ejecutando robotaxis en San Francisco hasta un accidente el año pasado que involucró a uno de sus vehículos.

Además, Aurora Innovation dijo que comenzará a transportar carga en semirremolques totalmente autónomos en las autopistas de Texas a finales de año. Otra empresa semiautónoma, Gatik, planea transportar carga de forma autónoma para finales de 2025.

«Tesla afirmó una vez más que está a uno o dos años de la conducción automatizada real, tal como la compañía ha estado afirmando durante una década. De hecho, todo el evento de Tesla tuvo un ambiente de 2014, excepto que en 2014 no había vehículos automatizados realmente desplegados en las vías públicas», dijo Bryant Walker Smith, profesor de derecho de la Universidad de Carolina del Sur que estudia vehículos automatizados, a The Associated Press en un correo electrónico. «Ahora hay vehículos audiovisuales reales que transportan a personas reales en carreteras reales, pero ninguno de esos vehículos son Tesla. Esta noche no cambió esta realidad; solo hizo que la ironía fuera más evidente».

Tesla tenía unos 20 Cybercabs a mano y ofreció a los asistentes al evento la oportunidad de dar paseos dentro del lote del estudio de cine, no en las carreteras de Los Ángeles.

En la presentación, que se denomó «Nosotros, Robot» y se transmitió en vivo en el sitio web de Tesla y X, Musk también reveló un elegante vehículo de aspecto de minibús que, al igual que el Cybercab, sería autónomo y puede transportar hasta 20 pasajeros.

La compañía también trotó varios de sus robots humanoides Optimus en blanco y negro, que caminaron a pocos metros de los asistentes antes de mostrar movimientos de baile en un mirador de aspecto futurista.

Musk estimó que los robots costarían entre 28.000 y 30.000 dólares y podrían cuidar niños, cortar el césped, comprar comestibles, entre otras tareas.

«Cualquier cosa que se te ocurra, lo hará», dijo.

La presentación del Cybercab se produce cuando Musk intenta persuadir a los inversores de que su empresa se centra más en la inteligencia artificial y la robótica, ya que trabaja para vender sus productos principales, una línea envejecida de vehículos eléctricos.

La línea de modelos de Tesla está luchando y no es probable que se actualice hasta finales del próximo año como muy pronto, escribió el analista de TD Cowen, Jeff Osborne, en una nota de investigación la semana pasada.

Osborne también señaló que, en opinión de TD Cowen, la «politización de Elon» está empañando la marca Tesla entre los compradores demócratas en los Estados Unidos.

Musk ha respaldado al candidato presidencial republicano Donald Trump y ha impulsado muchas causas conservadoras. El fin de semana pasado se unió a Trump en un mitin en Pensilvania.

Musk ha estado diciendo durante más de cinco años que una flota de robotaxis está cerca, lo que permite a los propietarios de Tesla ganar dinero haciendo que sus coches transporten pasajeros mientras no están en uso por los propietarios.

Pero ha reconocido que las predicciones pasadas para el uso de la conducción autónoma resultaron ser demasiado optimistas. En 2019, prometió la flota de vehículos autónomos para finales de 2020.

El anuncio se produce cuando los reguladores de seguridad de EE. UU. están investigando la conducción autónoma completa y el piloto automático basándose en la evidencia de que tiene un sistema débil para asegurarse de que los conductores humanos presten atención.

Además, los EE. UU. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras obligó a Tesla a retirar la conducción autónoma completa en febrero porque permitía el exceso de velocidad y violaba otras leyes de tráfico, especialmente cerca de las intersecciones. Tesla iba a solucionar los problemas con una actualización de software en línea.

En abril pasado, en el condado de Snohomish, Washington, cerca de Seattle, un Tesla con Full Self-Driving golpeó y mató a un motociclista, dijeron las autoridades. El conductor de Tesla dijo a las autoridades que estaba usando el sistema mientras miraba su teléfono cuando el coche chocó por detrás del motociclista. El motociclista fue declarado muerto en la escena, dijeron las autoridades.

La NHTSA dice que está evaluando la información sobre el accidente fatal de Tesla y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El Departamento de Justicia también ha buscado información de Tesla sobre la conducción autónoma completa y el piloto automático, así como otros artículos.

