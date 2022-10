Escucha este artículo Escucha este artículo

El reciente lanzamiento del libro The Cuba that You Don’t Know, escrito por el autor Jesús Castro, y publicado por la editorial Page Publishing, nos muestra como es la vida que ignoramos del pueblo cubano, las calamidades y penurias en las que está sumido, narradas de primera mano y sin tapujos.

The Cuba that You Don’t Know, es una obra escrita por la mano del auto Jesús Castro nacido en 1963 en Moa, en el oriente cubano, donde residió hasta junio de 1994. Cuando escapó de la tiranía cubana en una balsa, pasó catorce días en la base naval de Guantánamo y fue reubicado en la ciudad de Miami a finales de junio. A su llegada a USA, se dedicó a la fotografía profesional durante 7 años; luego se unió a grandes industrias como GIS, Inc en el área de la electromecánica, y hoy trabaja como Ingeniero de Servicio de Campo para TRUMPF, Inc., que es la subsidiaria norteamericana de TRUMPF GmbH + Co. KG en Alemania. Actualmente reside felizmente en el estado de Florida.

El autor de esta extraordinaria obra literaria, Jesús Castro, nos habla un poco acerca de la misma: «¿Quién no ha oído hablar de Cuba? Sus playas, la música, la comida, las bellas mujeres… ¿y hasta Fidel Castro? Pero ¿Cuántos de ustedes saben de la miseria y represión en que vive el pueblo de Cuba? ¿Hasta dónde llega la violación de los derechos civiles del pueblo de Cuba? Es difícil juntar tantas cosas malas en un libro pequeño. Te mostraré algunas de las cosas más relevantes y simples en las que nunca piensas porque siempre las tuviste cuando las necesitas y cuando las quieres«.

