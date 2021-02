Tin Marín y World Vision presentan “Los niños y niñas también votan”

Tin Marín el museo de los niños y World Vision El Salvador presentaron este 25 de febrero la plataforma “Los niños y las niñas también votan”, donde por segunda ocasión se promueve la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en un proceso electoral.

De acuerdo a Tin Marín y World Vision la actividad se desarrolla en el marco de las elecciones municipales y legislativas a realizar el próximo 28 de febrero. Este año se realizará en modalidad en línea y se tendrá una mayor oportunidad de participar.

“Aquí no vamos a votar por rostro o por cara o por algún tema político, sino que por todo aquello que los niños quieren de nuestro país y eso es muy duro conocerlo y darnos cuenta que también los niños tienen una voz y que todos tenemos ese derecho y esa necesidad de decir que es lo que necesitamos como niños”, expresó el director ejecutivo de Tin Marín Juan Carlos Novoa.

Cabe destacar que estas elecciones no se elegirá un candidato, sino que se podrá elegir el tema más importante que los niños y niñas consideran que debe ser atendido por los tomadores de decisiones funcionarios públicos y sociedad civil.

Dentro de los temas que aparecen en la plataforma y que pueden ser elegidos por los niños son: contar con herramientas para seguir estudiando, que me traten con respeto, ternura y me protejan; contar con medicina y atención médica; espacios para hablar de cómo me siento; lugares seguros para poder jugar, tener agua limpia todos los días.

Por su parte, la directora nacional de World Vision El Salvador, Laura del Valle comentó: “Buscamos incluir a niños y niñas y adolescentes en este proceso de votación que vive el país, con el objetivo de enseñarles la forma democrática en que deben ejercer sus derechos y que muestran la capacidad que tienen de tomar decisiones respecto a su propia vida y su entorno”.

También destacaron que los temas han sido seleccionados con base a consultas con la niñez realizadas por World Vision El Salvador en el contexto de la pandemia. Por ello, los niños y niñas podrán ejercer su voto ingresando a http://www.escucha.worlvision.org.sv/