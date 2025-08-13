Guardia Nacional inicia despliegue en Washington tras orden de Trump

Día a Día News

EEUU–La Guardia Nacional de Estados Unidos inició su despliegue en Washington D.C. luego de que el presidente, Donald Trump, firmara una orden para federalizar la seguridad en la capital. La medida busca reforzar la vigilancia en la ciudad, aunque las autoridades locales aseguran que los niveles de criminalidad no han alcanzado cifras alarmantes.

La orden presidencial fue firmada el lunes y comenzó a ejecutarse el martes por la tarde, según reportes de medios como The New York Times y NBC News, la movilización contempla hasta 800 uniformados durante esta semana, con presencia visible en puntos estratégicos de la ciudad.

El despliegue federal también incluye la participación del FBI. Su director, Kash Patel, informó a través de redes sociales que se registraron alrededor de diez arrestos como parte de la iniciativa de Trump para «hacer que la capital sea segura de nuevo». Patel añadió que «cuando los buenos policías hacen su trabajo, pueden limpiar las calles».

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, del Partido Demócrata, cuestionó la necesidad de la intervención federal. En redes sociales destacó que los crímenes violentos se encuentran actualmente en sus niveles más bajos en 30 años, aunque reconoció un repunte «inaceptable» en 2023.

Bowser aseguró que los datos recientes muestran una disminución de la criminalidad a niveles previos a la pandemia de COVID-19 y defendió que la estrategia local de seguridad «está funcionando». La alcaldesa reiteró que la federalización no se justifica según las estadísticas actuales.

