Tormenta invernal amenaza a California con lluvias torrenciales previo a navidad

EEUU–Una intensa tormenta invernal azota California desde el fin de semana y ha dejado ya una persona fallecida, múltiples rescates acuáticos y severas inundaciones en varias regiones del estado.

El fenómeno, alimentado por una cadena de ríos atmosféricos, amenaza con complicar los desplazamientos navideños de millones de residentes y turistas.

Las lluvias comenzaron el sábado en el norte del estado y se intensificaron a partir del martes, afectando áreas como Redding, el Valle de Sacramento y la Bahía de San Francisco.

Las autoridades mantienen vigentes advertencias por inundaciones y vientos de hasta 100 kilómetros por hora, además de alertas por posibles deslizamientos de tierra, especialmente en zonas afectadas por incendios forestales previos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el sur de California podría registrar su Navidad más lluviosa en años. Se esperan acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros de agua en el área metropolitana de Los Ángeles y hasta el doble en las zonas montañosas. “Habrá mucha agua en las carreteras y los viajes serán extremadamente peligrosos en los próximos días”, alertó el meteorólogo Mike Wofford.

Las autoridades locales comenzaron evacuaciones preventivas en comunidades vulnerables al norte y este de Los Ángeles, mientras la Guardia Nacional de California se mantiene en alerta para brindar apoyo en operaciones de rescate y asistencia a damnificados.

Equipos de emergencia se desplegaron en varios condados costeros ante la posibilidad de nuevas inundaciones y tormentas eléctricas.

En la Sierra Nevada, los meteorólogos anticipan fuertes nevadas y ráfagas de viento capaces de reducir la visibilidad a cero, haciendo “casi imposible” circular por los pasos de montaña. Las autoridades recomiendan evitar todo viaje no esencial y mantenerse informados de las actualizaciones meteorológicas.

El gobernador del estado ordenó reforzar la coordinación entre agencias locales y federales ante la magnitud de la tormenta. “Nuestra prioridad es proteger vidas y garantizar la rápida respuesta ante cualquier emergencia”, señaló en un comunicado.

Aunque el sistema podría debilitarse brevemente el miércoles, se prevé que una nueva tormenta llegue antes del fin de semana, prolongando las condiciones adversas hasta después de Navidad.

En medio de los preparativos festivos, las autoridades reiteraron su llamado a la precaución. “Es momento de quedarse en casa, resguardarse y evitar riesgos innecesarios”, insistió la oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

California, acostumbrada a sequías prolongadas y olas de calor, enfrenta ahora el otro extremo de su clima: una temporada invernal marcada por lluvias intensas, inundaciones y nieve que ponen a prueba la capacidad del estado para responder a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.

