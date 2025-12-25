Las celebraciones festivas difunden alegría navideña a los residentes de viviendas públicas

La Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles (LACDA) y organizaciones comunitarias locales se unieron para brindar alegría y celebraciones navideñas a las familias y personas mayores de las viviendas públicas del Condado de Los Ángeles. Las festividades organizadas incluyeron distribución de juguetes, manualidades, refrigerios y más para las familias de los complejos de viviendas públicas Carmelitos, Nueva Maravilla, Harbor Hills y South Scattered Sites.

Los jóvenes de Carmelitos eligieron con entusiasmo sus juguetes, se tomaron fotos con Santa Claus y disfrutaron de un refrigerio ligero con sus seres queridos mientras se preparaban para la temporada de invierno. Los adultos mayores de Carmelitos fueron invitados a un almuerzo con servicio de catering, rodeados de la calidez y la presencia de sus vecinos, el cual fue generosamente donado por la Oficina de la Concejala de Long Beach, Tunua Thrash-Ntuk.

El Consejo de Residentes de Maravilla y ELA Rising llevaron alegría y felicidad a los hogares de Nueva Maravilla distribuyendo juguetes, canastas de alimentos, pavos e incluso una cena comunitaria de jamón con todos los acompañamientos. Las familias estaban felices sabiendo que los regalos estaban listos para ser colocados bajo el árbol y que las mesas estarían repletas de deliciosa comida.

En Harbor Hills, la Estación del Sheriff de Lomita dio vida al trineo de Santa Claus para una foto perfecta. Gracias a la generosa donación de juguetes, la Estación del Sheriff de Lomita alegró las fiestas y llenó de alegría a muchos niños. Gracias a la colaboración de la LACDA con la Fundación New World Academy, las familias también pudieron llevarse comida a casa y crear sus platillos navideños favoritos.

El evento especial, celebrado en South Scattered Sites, contó con la presencia de dos celebridades. El Grinch y Santa Claus hicieron una aparición especial, dando la bienvenida a las familias en la entrada con sonrisas y un espíritu festivo. Los asistentes pudieron elegir juguetes donados por Spark of Love, beber ponche navideño, comer palomitas recién hechas, disfrutar de dulces y tomarse una foto con los invitados especiales. También se distribuyeron otros artículos como ropa, productos de higiene personal, zapatos y peluches.

Desde seleccionar un regalo mágico hasta pasar tiempo de calidad juntos con bocadillos y música festiva, la LACDA agradece la generosidad de todos los socios de la comunidad que contribuyeron a hacer de esta una temporada memorable para cientos de familias de viviendas públicas del condado de Los Ángeles.

“Cada temporada navideña, agradezco sinceramente trabajar con organizaciones tan dedicadas y con nuestro propio personal, quienes trabajan incansablemente para organizar estos eventos para las familias de nuestras comunidades de vivienda pública”, dijo Emilio Salas, Director Ejecutivo de LACDA. “Todas las donaciones realizadas con cariño y el trabajo con cariño invertido en estas celebraciones crean momentos de pura alegría para muchas personas”.

