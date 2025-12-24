Haciendo que Los Ángeles sea más asequible

La alcaldesa Karen Bass se unió al concejal Hugo Soto-Martínez y a líderes de derechos de los inquilinos de Acciones Estratégicas para una Economía Justa (SAJE), una organización de justicia económica que ha servido a decenas de miles de angelinos, para promulgar nuevas protecciones para los inquilinos en la Ordenanza de Estabilización de Alquileres de la Ciudad. Aprobada por el Ayuntamiento de Los Ángeles a principios de este mes, la alcaldesa Bass aprobó hoy la primera actualización de la ordenanza en casi 40 años.

“Ningún padre debería tener que elegir entre comprar comida o pagar el alquiler, ni vivir con el temor de ser desalojado por haber dado la bienvenida a un hijo a su familia”, declaró la alcaldesa Karen Bass . “En colaboración con el Ayuntamiento, estamos implementando nuevas protecciones para los inquilinos y limitando el alquiler de los apartamentos protegidos por la Ordenanza de Estabilización de Alquileres de la Ciudad. Esta nueva ley protege a los inquilinos y, al mismo tiempo, agiliza los procesos y recursos para los proveedores de vivienda, de modo que más angelinos no solo puedan pagar el alquiler, sino que también puedan vivir una vida plena y estable”.

“Poder pagar el alquiler no es un lujo, es una necesidad básica. Por primera vez en 40 años, estamos tomando medidas significativas para garantizar que más angelinos puedan vivir donde trabajan y seguir prosperando en las comunidades a las que sirven”, dijo el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Hugo Soto-Martínez . “Esto apoyará a las familias y garantizará que la gente no se quede fuera de Los Ángeles por el precio”.

La acción de la alcaldesa Bass hoy continúa su labor para hacer que Los Ángeles sea más asequible, empezando por el alto costo de la vivienda. La Ordenanza de Estabilización de Alquileres, que cubre aproximadamente el 74 % de las viviendas de alquiler en Los Ángeles, aborda la actual crisis del costo de vida que enfrentan muchos angelinos. En concreto, la ordenanza:

Limita el aumento del alquiler, con un mínimo del 1% y un máximo del 4%.

Prohíbe aumentos de alquiler para inquilinos adicionales como bebés o familiares mayores bajo el cuidado de los residentes principales.

Elimina aumentos de utilidades obsoletos.

Explora formas de proporcionar más recursos para abordar el mantenimiento diferido y otros desafíos que enfrentan los pequeños proveedores de vivienda.

La alcaldesa Bass señaló que la consecuencia más extrema de la inasequibilidad es la falta de vivienda. En su primer día en el cargo, declaró el estado de emergencia por la falta de vivienda. Esta declaración permitió a la ciudad acelerar la construcción de viviendas asequibles permanentes y expandir rápidamente la vivienda provisional, eliminando años de trámites burocráticos. La alcaldesa Bass ha duplicado el número de viviendas asequibles en proceso. Se están acelerando más de 40,000 viviendas asequibles bajo sus políticas.

