Transforman la agricultura en Tecpán, Guatemala

En los cerros de Tecpán, Chimaltenango, la agricultura no solo es tradición, sino un legado familiar que evoluciona con innovación. Un claro ejemplo es Distribuidora y Servicios Chumil, liderada por Henry Chumil y su madre, Albertina López. Con más de 40 años de trayectoria en el cultivo agrícola, han transformado su trabajo en una empresa que hoy genera empleo, impulsa la sostenibilidad y fortalece la economía local.

La familia Chumil inició con cultivos tradicionales de repollo y fresa a pequeña escala, con ventas locales. Sin embargo, el deseo de mejorar siempre los motivó. “Al inicio sembrábamos con mucho esfuerzo, pero nuestra producción era pequeña y los ingresos podían varias por temporadas. Sabíamos que podíamos crecer, solo necesitábamos una oportunidad”, menciona Henry Chumil, cofundador de Distribuidora y Servicios Chumil.

Esa oportunidad llegó en 2013, cuando Walmart se acercó a ellos tras recibir referencias de su trabajo.

Desde entonces, la relación se fortaleció hasta integrarlos en su principal programa de apoyo a

productores: Tierra Fértil, diseñado para brindar asistencia técnica, estabilidad comercial y acceso

directo al mercado.

Gracias a este acompañamiento, Henry y su madre dieron un giro hacia la innovación: el cultivo de

fresas bajo sistema hidropónico. Este proceso, complejo y con altos costos iniciales, fue posible porque

Walmart no solo les abrió el mercado, sino que también les asignó un especialista en cultivo hidropónico

de fresa, quien los ha guiado en todo el manejo, desde la nutrición de la planta hasta el control de

plagas.

“El sistema hidropónico fue un reto enorme. No teníamos experiencia y es un cultivo muy delicado. Con la asesoría de Walmart logramos estabilizarlo y hoy producimos fresas de excelente calidad para consumo de miles de guatemaltecos”, agrega Henry.

Actualmente, la empresa produce semanalmente entre 100 y 150 cajas de fresa hidropónica y 600 a

800 cajas de repollo, que se distribuyen a nivel nacional a través de los diferentes formatos de tiendas

Walmart.

Innovación y sostenibilidad como diferenciadores

Las fresas hidropónicas de Distribuidora y Servicios Chumil se cultivan bajo un proceso que optimiza el

uso del agua y del espacio, garantiza mayor calidad y reduce el impacto ambiental. Pero su visión sostenible no termina allí: han implementado reciclaje de residuos, un área de reforestación y mejores

condiciones laborales que incluyen apoyo educativo para sus colaboradores.

Hoy cuentan con un equipo de 13 a 15 trabajadores permanentes, de los cuales un 40% son

mujeres, principalmente en áreas de cosecha y empaque. “Nos llena de orgullo poder generar empleo

en nuestra comunidad y ofrecer mejores condiciones de trabajo. Aquí todos aprendemos y crecemos

juntos”, comenta Henry.

Más allá de lo comercial, la relación con Walmart ha significado estabilidad y planificación para Henry y

su equipo, gracias a un programa de siembra definido, así como la certeza de contar con entregas y

pagos cumplidos en tiempo. A esto se suma la asesoría técnica constante y especializada, que les ha

permitido enfrentar los retos de un cultivo tan exigente como la fresa hidropónica con mayor seguridad y

confianza.

Para Walmart, este impacto refleja el verdadero propósito de sus programas. “Historias de éxito como la

de la familia Chumil demuestran el poder transformador de nuestro programa Tierra Fértil. Nos

enorgullece acompañar a los pequeños y medianos productores, brindándoles herramientas,

capacitación y acceso directo al mercado, impulsando así el desarrollo sostenible y la innovación en el

campo guatemalteco”, agrega Luis Arturo Ramírez, Coordinador de Asuntos Corporativos de Walmart

Guatemala.

Para Distribuidora y Servicios Chumil, este camino ha significado una transformación profunda en su vida

y en la de su comunidad. Hoy, con la certeza de un mercado estable y el respaldo de Walmart, su mirada

está puesta en el futuro, con una fuerte producción de fresas hidropónicas y expandirse a nuevos niveles

de crecimiento. Está convencido de que, con el acompañamiento de Walmart y el compromiso de su

equipo, podrán seguir innovando, generar más empleo y demostrar que el campo guatemalteco tiene un

potencial ilimitado cuando se siembra con dedicación y se cultiva con apoyo.

“Quiero agradecer especialmente a Walmart por creer en nosotros y acompañarnos en cada paso. Este

programa no solo transformó nuestra empresa, también cambió nuestras vidas. A otros productores les

digo que se acerquen, que confíen en estos programas porque ofrecen seguridad, apoyo técnico y la

oportunidad real de crecer”, finalizó.

