Operativo masivo tras asesinato de investigador de la PNC

Día a Día News

Guatemala–La Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo de alto impacto en el Barrio El Gallito, Zona 3 de la Ciudad de Guatemala, considerado un centro de operaciones de la Mara Salvatrucha (MS-13), como respuesta inmediata al asesinato del agente investigador Cleofas Valery Ortega Guzmán, ocurrido un día antes.

La acción, liderada por el Director General David Custodio Boteo, resultó en múltiples capturas y la incautación de un vasto arsenal y drogas, representando un duro golpe a la capacidad logística y financiera de la estructura criminal.

El agente Ortega Guzmán, adscrito a la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), fue víctima de un ataque armado el 24 de septiembre en la 24 calle y Avenida Elena, Zona 1, mientras realizaba labores de investigación.

La rápida movilización de la PNC en el Barrio El Gallito, identificado por las autoridades como el «corazón operativo» de la clica responsable del crimen, se desplegó con más de 500 agentes, buscando desarticular la célula pandillera y enviar un mensaje de firmeza.

La intervención policial en el Barrio El Gallito, que se extendió durante la jornada, arrojó un significativo balance en cuanto a detenciones e incautaciones, debilitando la infraestructura de la pandilla en esa zona.

Detenciones y Remisiones:

15 personas adultas capturadas: 14 en flagrancia (incluyendo 5 recapturados que habían evadido procesos anteriores) y 1 por orden judicial pendiente.

3 menores de edad remitidos a las instancias correspondientes, presuntamente vinculados a la Mara Salvatrucha.

Material Incautado (Arsenal, Municiones y Equipo):

El decomiso de armamento resalta el poder de fuego de la estructura desarticulada, que disponía de armas de uso exclusivo militar:

2 Fusiles AR-15 calibre 5.56 mm.

11 Carabinas calibre .223 mm.

2 Escopetas calibre 12.

9 Pistolas 9 mm.

2 Silenciadores.

32 Tolvas de fusil (según el informe preliminar de la PNC).

Más de 1,000 municiones de diversos calibres.

10 Chalecos antibalas.

4 Radios portátiles y 15 Teléfonos celulares, utilizados para la coordinación criminal.

Adicionalmente, el golpe alcanzó la economía ilícita de la clica, con la incautación de precursores y medios para el narcomenudeo:

160 Colmillos (cocaína en dosis).

165 Cápsulas con cocaína.

875 Piedras de crack.

1 Máquina para contar dinero en efectivo.

El Director General de la PNC, David Custodio Boteo, junto con otras autoridades, supervisó el despliegue y reafirmó el compromiso de la institución.

En un comunicado emitido tras el operativo, la institución policial expresó su luto y su determinación, haciendo eco del sentir de la fuerza de seguridad: «Hoy estamos de luto, pero también estamos de pie, con la frente en alto y la determinación intacta para enfrentarlos», en honor al agente Ortega Guzmán.

Esta acción no solo busca justicia por el crimen del investigador, sino que también representa una intervención estratégica dirigida a desarticular la estructura que perpetra asesinatos, extorsiones y narcomenudeo desde la Zona 3 capitalina, limitando su capacidad armada y financiera en el corto plazo.

así como la incautación de 29 armas de fuego de distintos calibres, más de 1,000 municiones, 40 tolvas para fusil, dos silenciadores, radios portátiles, chalecos antibalas, celulares, droga y una máquina para contar dinero es parte de lo incautado en el operativo pic.twitter.com/YbaIjxCqZ4 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 25, 2025

Compartir esta nota