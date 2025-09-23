Un tributo a una de las salsas más tradicionales de Guatemala

Malher, la marca culinaria número uno en los hogares guatemaltecos, presenta su más reciente innovación: Chirmolito Malher, un producto que rinde homenaje a las raíces chapinas, ofreciendo a los consumidores una mezcla perfecta de tomate, cebolla, cilantro y perejil para preparar chirmol en tan solo tres simples pasos.

Con este lanzamiento, Malher busca hacer más fácil y deliciosa la cocina guatemalteca, conservando el sabor auténtico de la tradición chapina, pero con la practicidad que la vida actual exige. Ya no es necesario comprar todos los ingredientes ni dedicar tiempo a picarlos. Chirmolito Malher llega como la solución ideal para disfrutar el sabor chapín sin complicaciones.

“En Nestlé estamos orgullosos de seguir construyendo sobre el legado de Malher, una marca guatemalteca con más de seis décadas de historia que combina tradición y practicidad. Chirmolito Malher nace con ese espíritu, como una forma de mantener presente el sabor que identifica a Guatemala en la mesa de todos los días”, expresó Patricio Astolfi, director general de Nestlé Guatemala.

El nuevo Chirmolito Malher se adapta a cualquier momento, en el desayuno con huevos, como acompañante de carnes asadas, en reuniones con amigos, o para realzar platos cotidianos como frijoles, arroz o pollo. Además de su versatilidad, es una opción económica, accesible y elaborada con ingredientes 100% naturales, lo que lo convierte en el nuevo favorito de las cocinas chapinas.

“En Malher sabemos que el chirmol tiene un lugar especial en muchas mesas guatemaltecas y por eso creamos Chirmolito, para que sea fácil de preparar, hecho con ingredientes naturales y con ese sabor que tanto se disfruta. Queremos que más personas lo prueben y descubran lo práctico que puede ser agregarle ese toque especial a cualquier platillo tanto en las comidas cotidianas como en celebraciones especiales”, comentó Lissette López, gerente de Culinarios Malher.

Chirmolito Malher ya está disponible en supermercados, mercados y tiendas de barrio en todo el país, para que más familias puedan incorporarlo con facilidad en sus recetas. Su empaque práctico permite prepararlo en pocos minutos, sin complicaciones ni desperdicios, haciendo que el sabor tradicional esté siempre al alcance de todos.

Con esta nueva propuesta, Nestlé, a través de su marca Malher, reafirma su compromiso con la cocina chapina, ofreciendo soluciones que facilitan la preparación sin perder el sabor de siempre. A través de productos como Chirmolito, la marca continúa fortaleciendo su cercanía con los hogares del país y su papel como aliado en la cocina guatemalteca.

