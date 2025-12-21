Tres años en un albergue, y todo lo que Draco quiere para Navidad es un hogar 

Cuando Draco llegó a Miami-Dade Animal Services (MDAS) hace casi tres años, era difícil reconocer en él al perro alegre que es hoy.

Desnutrido, tímido y profundamente temeroso, Draco llegó al albergue necesitando algo más que alimento; necesitaba tiempo, paciencia y una rehabilitación compasiva. Gracias a los programas de enriquecimiento, atención médica y comportamiento de MDAS, Draco fue transformándose poco a poco. Hoy está sano, seguro de sí mismo y lleno de vida, un verdadero testimonio del trabajo que MDAS realiza cada día para salvar vidas.

“La transformación de Draco es un ejemplo del tiempo, el cuidado y los recursos que se invierten diariamente en las mascotas de MDAS”, dijo Annette Jose, directora de Miami-Dade Animal Services. “Estamos comprometidos a salvar la vida de cada mascota que puede ser salvada”.

Este diciembre se cumplen tres años desde que Draco ingresó al albergue, y un hogar encabeza su lista de deseos navideños. Tras completar entrenamiento básico de obediencia, Draco es ahora un perro seguro, cariñoso y listo para prosperar en un hogar adoptivo o temporal, donde finalmente pueda disfrutar del calor de una familia.

Draco es uno de más de 70 perros destacados en la iniciativa navideña “Seniors Sleigh Too”, vigente hasta el 31 de diciembre. Para ayudar a las mascotas senior y de larga estancia a encontrar un hogar durante las fiestas, las tarifas de adopción están exentas para perros de siete años o más, así como para aquellos que han permanecido en el albergue por más de seis meses. Todos los perros en adopción están esterilizados, vacunados y cuentan con microchip, y cada uno se va a casa con un paquete festivo que incluye una manta acogedora, un juguete y premios para perro.

Con muchos perros senior y de larga estancia aún esperando su segunda oportunidad, Best Friends Animal Society —una organización nacional líder en bienestar animal que trabaja para poner fin al sacrificio de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos y lograr que el país sea no-kill— está alentando a las familias a adoptar o ser hogar temporal durante esta temporada navideña.

“En Best Friends creemos que las mascotas pertenecen a los hogares, no a los albergues”, dijo Scott Giacoppo, Director Senior de Apoyo Nacional a albergues de Best Friends Animal Society. “La iniciativa Seniors Sleigh Too le brinda a la comunidad una oportunidad alegre de marcar una verdadera diferencia que salva vidas durante las fiestas”.

La historia de Draco —de temeroso y hambriento a sano y lleno de esperanza— refleja la resiliencia de las mascotas en los albergues y la magia silenciosa de las segundas oportunidades, especialmente en esta época del año.

