Lun. Dic 22nd, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

Estados Unidos

Apagón deja a 130,000 personas sin electricidad en San Francisco

Dic 22, 2025 #Apagón, #EEUU, #Electricidad, #Incendio, #SAN FRANCISCO, #Subestación

Día a Día News

EEUU–Un masivo apagón dejó sin electricidad a unos 130,000 residentes de San Francisco la noche del sábado, provocando caos en el transporte, cierre de negocios y calles a oscuras en pleno fin de semana previo a la Navidad, una de las fechas más importantes para el comercio local.

La empresa Pacific Gas & Electric Company (PG&E) informó que el corte fue originado por un incendio en una subestación eléctrica. Hacia las 9:00 de la noche, cerca de 90,000 usuarios ya habían recuperado el servicio, mientras que los restantes 40,000 fueron reconectados progresivamente durante la madrugada del domingo.

La ciudad, conocida como uno de los principales centros tecnológicos de Estados Unidos, vivió interrupciones en el transporte público y apagones en semáforos, lo que generó tráfico y confusión entre conductores y peatones.

El alcalde Daniel Lurie pidió a los habitantes permanecer en casa y cuidar de sus vecinos mientras duraba la emergencia. “Sabemos que ha sido un día difícil. Estamos avanzando en la restauración del servicio, pero pedimos precaución y solidaridad entre la comunidad”, declaró en un mensaje difundido desde el centro de operaciones de emergencia.

Agentes policiales y de tránsito fueron desplegados para controlar intersecciones afectadas y evitar accidentes, mientras que el Departamento de Emergencias instó a los ciudadanos a evitar desplazamientos innecesarios.

El apagón ocurrió en medio de una densa neblina y obligó a numerosos comercios a cerrar sus puertas, justo cuando esperaban uno de los días de mayor afluencia de compradores navideños. “Es devastador perder este fin de semana de ventas”, lamentó el gerente de la tienda Black & Gold, en declaraciones al San Francisco Chronicle.

PG&E aseguró que el sistema eléctrico ya fue estabilizado y descartó que los cortes puedan extenderse a otras zonas. Las autoridades locales mantienen la vigilancia ante cualquier eventualidad mientras continúan evaluando los daños causados por el incendio en la subestación.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

Estados Unidos Misceláneo

Tres años en un albergue, y todo lo que Draco quiere para Navidad es un hogar 

Dic 21, 2025
Estados Unidos

La Cirujana General de California lanza la campaña “Un Pequeño Acto de Amor”

Dic 21, 2025
Estados Unidos Internacionales

EE. UU. elimina la ‘Lotería de Visas’ tras el tiroteo mortal en la Universidad de Brown

Dic 19, 2025
error: Contenido protegido