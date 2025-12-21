La Cirujana General de California lanza la campaña “Un Pequeño Acto de Amor”

La Oficina de la Cirujana General de California anunció hoy el lanzamiento de “Un Pequeño Acto de Amor”, una campaña comunitaria en redes sociales que anima a apoyar a las mamás después del parto con actos simples y cotidianos de cuidado, durante uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

“Como mamá de cuatro hijos, sé muy bien lo abrumador que puede ser el torbellino de emociones cuando llega un bebé,” dijo la Primera Dama de California, Jennifer Siebel Newsom. “La campaña ‘Un Pequeño Acto de Amor’ pone atención a la salud mental después del parto y a la mortalidad materna, una crisis urgente, pero prevenible. Me alegra que California esté tomando acción para que todas las mamás sepan que importan, que son vistas y que merecen cuidado y apoyo. Cuando las mujeres están sanas y bien, nuestras hijas, hijos, familias y comunidades son más fuertes.”

“Todas las personas podemos ayudar a reducir muertes maternas prevenibles y crear comunidades más saludables donde las familias puedan salir adelante,” dijo la Cirujana General de California, la Dra. Diana E. Ramos. “Después del parto, muchas mujeres enfrentan enormes presiones, muchas veces en silencio y solas. Incluso un pequeño acto de cuidado puede hacer que una nueva mamá se sienta vista y apoyada.”

Personas de todas las edades en California pueden ofrecer apoyo y conexión con gestos sencillos como llevar una comida nutritiva, cuidar al bebé por una hora, hacer un mandado o simplemente preguntar cómo está.

El período después del parto, o el primer año después de dar a luz, es uno de los momentos más vulnerables y solitarios para las mamás. En California, más del 60% de las muertes relacionadas con el embarazo ocurren después de salir del hospital, cuando las visitas médicas disminuyen y el apoyo social muchas veces desaparece. Estudios muestran que la soledad y el aislamiento son factores muy fuertes que contribuyen a la depresión, ansiedad y crisis después del parto.

Más del 40% de las nuevas mamás dicen sentirse solas o aisladas durante el primer año después del parto.

Muchos padres pierden casi la mitad de sus interacciones sociales normales en los primeros 3 a 6 meses después del nacimiento.

1 de cada 8 mamás experimenta depresión posparto; el aislamiento es el factor de riesgo no médico más fuerte.

84% de las mamás cree que la visita médica estándar a las 6 semanas después del parto no es suficiente.

En sesiones de escucha o audencias públicas en todo California, muchas madres dijeron: “Todos se enfocan en el bebé—nadie pregunta cómo estoy yo.”

El aislamiento es aún mayor entre mamás que son de comunidades de color, adolescentes, LGBTQ, de bajos ingresos, con Medi-Cal o con un bebé en la la unidad de cuidados críticos (conocido como NICU, por sus siglas en inglés).

Haz un “pequeño acto de amor” por una nueva mamá en tu vida. Graba un video corto o toma una foto de tu “pequeño acto de amor” y compártelo en redes sociales usando los hashtags #UnPequeñoActoDeAmor, #StrongStartAndBeyond y #MaternalHealth. Invita a otras personas a apoyar a una nueva mamá, incluyendo a familiares, amistades, vecinos, lugares de trabajo y grupos comunitarios.

