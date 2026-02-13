FGR desarticula red internacional de narcotráfico y confisca droga, dinero y vehículos

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una presunta estructura internacional dedicada al narcotráfico que operaba en territorio salvadoreño. En los operativos, desarrollados este viernes, fueron capturadas al menos diez personas vinculadas a la red criminal.

Según informó la institución fiscal, durante los allanamientos se incautaron diversas porciones de metanfetaminas, cocaína, marihuana, una sustancia denominada “tusi” y 108 cajas de medicamento controlado. También fueron decomisados más de $20,000 en efectivo, vehículos de modelos recientes, dispositivos electrónicos y documentación que servirá para ampliar las investigaciones.

Entre los detenidos figuran Andrea Alejandra Santamaría, Raquel Elizabeth Mejía, Jonnathan Jacobo Marroquín, Verónica Santamaría Murcia, Glenda Yamileth Romero, José Rivera Hernández, Joel Osmín Rojas, Pedro Máximo López, José Edgardo Ávila y Elmer Nelson Peñate. La FGR señaló que un médico y una enfermera también participaron en la estructura, facilitando medicamentos utilizados para adulterar drogas.

De acuerdo con las investigaciones, el guatemalteco Luis Alfredo Zuleta —asesinado en octubre de 2024 en Guatemala— era uno de los principales proveedores de la red. Zuleta mantenía comunicación con William Leiva Hernández, quien actualmente cumple una condena por tráfico ilícito y coordinaba la distribución de la droga dentro del país.

Las personas capturadas enfrentarán cargos por tráfico ilícito, cooperación en el delito de tráfico de drogas, agrupaciones ilícitas, cohecho activo y cohecho impropio.

En días previos, la PNC había reportado la detención de dos hombres en Sonsonate e Ilopango por transportar droga en sus vehículos. Uno de ellos fue identificado como Alberto Naamán Moisés Martínez, de 37 años, capturado en la colonia San Antonio de Sonsonate; el otro, Alejandro Javier Durón Ramos, de 25 años, fue detenido en Ilopango.

Las autoridades aseguraron que las acciones forman parte de una ofensiva regional contra estructuras transnacionales dedicadas al narcotráfico.

