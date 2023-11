Tres pilares son sus principios

Escucha este artículo Escucha este artículo

El sábado 18 de noviembre comienza el primer Girls’ Invite anual de BOWA Gives, un nuevo encuentro de atletismo solo para chicas en el que participarán atletas talentosas de todo Chicago. Este encuentro llega tras el éxito del primer evento de atletismo de la organización sin fines de lucro “Race to Gately”, realizado en el vecindario Pullman de Chicago en diciembre de 2022. Este será el primer encuentro de atletismo amateur solo para mujeres de BOWA Gives, dedicado a estudiantes-atletas de primaria a secundaria.

BOWA Gives tiene el honor de contar con la presencia de dos atletas fenomenales en Girls’ Invite. La atleta olímpica de EE. UU. y campeona de la Big Ten Anavia Battle, junto con la dos veces campeona mundial de la medalla de plata y nativa de Chicago Shamier Little, estarán allí para inspirar, orientar y animar a las jóvenes atletas mientras compiten, siguiendo con la misión de BOWA Gives de utilizar el deporte como medio de empoderamiento y orientación.

Anavia Battle, velocista condecorada, se ha clasificado en el equipo olímpico femenino de los EE. UU. La segunda invitada especial, Shamier Little, es una velocista y vallista de clase mundial, con tres campeonatos de la NCAA, un lugar en el equipo estadounidense del Campeonato del Mundo y una victoria del Campeonato USATF 2023 en su currículum.

El evento tendrá una duración de dos días e incluirá todas las pruebas de atletismo. A lo largo del fin de semana, las jóvenes competidoras tendrán la oportunidad de relacionarse con antiguas estudiantes-atletas como Battle y Little para conocer algunasde sus experiencias personales y lecciones aprendidas durante sus carreras profesionales como atletas. Este evento formará parte de la continua asociación con el Distrito de Parques de Chicago (Chicago Park District) y promete ser una brillante oportunidad para que las jóvenes atletas crezcan y compitan.

Ashley Ehimwenman, cofundadora de BOWA Gives, cree que “siendo una antigua estudiante-atleta, conozco de primera mano el importante papel del deporte en la formación de la mujer que soy hoy. Así que soy responsable de motivar a la próxima generación de atletas femeninas”.

Tres antiguos patrocinadores de eventos, Under Armour, Related Midwest y BOWA Construction esperan participar en el evento de este año. Los nuevos patrocinadores, como el productor de la bebida deportiva mundial Gatorade, el fabricante de suelos y superficies deportivas Mondo USA, el restaurantero mundial HMSHost International y el local Chicago Foundation Cubs Charities, se han unido para contribuir a este acontecimiento anual de chicas.

