Llego la oportunidad de ayudar y ganar donando sangre este mes

Oportunidad de viaje a Florida + tarjeta de regalo de Amazon.com de $10 por venir a donar sangre o plaquetas

Uno de cada 7 pacientes que ingresen a un hospital necesitará una transfusión de sangre. Al mismo tiempo, solo alrededor del 3% de los estadounidenses donan sangre. La Cruz Roja Americana necesita que más personas programen y acudan a citas para donar sangre o plaquetas en febrero y tiene tres grandes razones para hacerlo:

Ayude a prevenir la escasez de sangre: el invierno trae enfermedades estacionales y un clima peligroso, lo que puede dañar el suministro de sangre. Cuando los donantes donan ahora, pueden ayudar a garantizar que la sangre esté en los estantes de los hospitales cuando se necesite.

Es el mes del corazón: durante una cita de donación de sangre, la Cruz Roja controla la presión arterial y el pulso de los donantes , que son indicadores importantes de la salud del corazón.

Date un capricho: todos los que vengan a dar en febrero recibirán una tarjeta de regalo de Amazon.com de $10 por correo electrónico, gracias a Amazon. Aquellos que vengan a donar este mes también participarán automáticamente para ganar un viaje para dos personas a Clearwater Beach, Florida. Los detalles están disponibles en RedCrossBlood.org/heart .

Los donantes de todos los tipos de sangre, en particular los donantes de sangre tipo O, el grupo sanguíneo más necesitado por los hospitales, y los donantes de plaquetas se necesitan diariamente para satisfacer la demanda. Proteja el suministro de sangre para que no se caiga: programe un horario para donar sangre o plaquetas visitando RedCrossBlood.org , descargando la aplicación Donante de sangre de la Cruz Roja o llamando al 1-800-RED CROSS.

Próximas oportunidades de donación de sangre del 15 al 28 de febrero

Colinas de Agoura

28/2/2023: 9 am – 3:30 pm, Hampton Inn, 30255 Agoura Rd .

Alhambra

21/2/2023: 11:30 am – 5:30 pm, Costco, 2207 W Commonwealth Ave.

27/2/2023: 8 am – 2 pm, Alhambra Masonic Lodge, 9 W Woodward

28/2/2023: 9:30 am – 3:30 pm, Platt College, 1000 S Fremont Ave.

Altadena

22/2/2023: 1 pm – 7 pm, Iglesia del Sagrado Corazón, 2889 North Lincoln Ave.

Arcadia

20/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo Arcadia de la Cruz Roja Americana, 376 W Huntington Dr.

parque balduino

19/2/2023: 8 am – 2 pm, St John the Baptist, 3883 Baldwin Park Blvd.

Jardines de campanas

28/2/2023: 8:30 am – 2:30 pm, escuela secundaria Bell Gardens, 6119 Agra St.

Burbank

15/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

16/2/2023: 1 pm – 7 pm, Burbank Elk’s Lodge #1497, 2232 N Hollywood Way

17/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

18/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

19/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

20/2/2023: 11:30 am – 6 pm, AMC City Walk, 125 E Palm Ave.

20/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

21/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

22/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

24/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

25/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

26/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

27/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

28/2/2023: 1 pm – 7 pm, Burbank Elk’s Lodge #1497, 2232 N Hollywood Way

28/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

Cerritos

17/2/2023: 12 pm – 6 pm, Centro Los Cerritos, 108 Centro Los Cerritos

industria de la ciudad

16/02/2023: 12:00 p. m. – 6:00 p. m., Danone Norteamérica, 18275 Arenth Ave.

Claremont

21/2/2023: 8 am – 2 pm, Claremont Club, 1777 Monte Vista

27/02/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Iglesia Claremont St Luke’s, 2050 N Indian Hill Blvd.

Compton

19/2/2023: 9:30 am – 3:30 pm, Greater Zion Church Family, 2408 N Wilmington Ave.

ciudad de culver

15/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

17/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

18/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

19/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

20/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

21/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

22/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

23/2/2023: 1 pm – 7 pm, BPOE Lodge #1917, 11160 Washington Pl .

24/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

25/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

26/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

26/2/2023: 8:30 am – 2:30 pm, Temple Akiba, 5249 Sepulveda Blvd.

27/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

28/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

barra de diamantes

20/2/2023: 11:30 am – 5:30 pm, Calvary Chapel, 22324 Golden Springs Dr.

21/2/2023: 8 am – 2 pm, calidad del aire de la costa sur, 21865 Copley Dr.

downey

16/2/2023: 11 am – 5 pm, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 10511 Paramount Blvd.

el segundo

18/2/2023: 8 am – 2 pm, El Segundo Masonic Lodge, 520 Main St.

22/2/2023: 1 pm – 7 pm, El Segundo Masonic Lodge, 520 Main St.

Glendale

19/2/2023: 8 am – 2 pm, Escuela Católica Incarnation, 1001 N Brand

21/2/2023: 1 pm – 7 pm, Centro Comunitario Maple Park, 820 E Maple St.

24/02/2023: 12:00 p. m. – 6:00 p. m., Glendale Masonic Lodge, 244 N Maryland Ave.

28/2/2023: 1 pm – 7 pm, Centro Comunitario Maple Park, 820 E Maple St.

Glendora

28/2/2023: 10 am – 4 pm, Parroquia de St Dorothy, 241 S Valley Center Ave .

Colinas de granada

26/02/2023: 8 am – 2 pm, Iglesia Católica St Euphrasia, 11766 Shoshone Ave.

Hawthorne

22/2/2023: 9 am – 3 pm, cervecería Common Space, 3411 W El Segundo

Inglewood

16/2/2023: 9 am – 3 pm, escuela secundaria St Marys Academy, 701 Grace Ave.

Irwindale

27/2/2023: 9 am – 3 pm, ciudad de Irwindale, 5050 North Irwindale Ave.

La Verne

19/2/2023: 8:30 am – 2:30 pm, Iglesia Luterana Rock of the Foothills, 4630 N Wheeler Ave.

23/2/2023: 12:30 p. m. – 6:30 p. m., Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 2645 Amherst St.

Lakewood

20/2/2023: 11:30 am – 6 pm, Lakewood Center Mall, 500 Lakewood Center Mall, Suite 127

24/2/2023: 11:30 am – 5:30 pm, Lakewood Family YMCA, 5835 Carson St .

Lancaster

27/2/2023: 9 am – 3 pm, salón de estudiantes de Antelope Valley College, 3041 W Ave. K

Playa Larga

15/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St .

16/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Long Beach, 3150 E 29th St.

17/02/2023: 12:00 p. m. a 6:00 p. m., ICONIX Belmont Shore, 4101 E Olympic Pl .

17/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de donación de sangre de Long Beach, 3150 E 29th St.

18/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Long Beach, 3150 E 29th St.

19/2/2023: 10 am – 4 pm, NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO, 5195 Stearns Ave.

19/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St.

20/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St .

21/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St .

21/2/2023: 9 am – 3:30 pm, campus PCH de Long Beach City College, 1305 Pacific Coast Hwy

22/2/2023: 12:00 p. m. a 6:00 p. m., Primera Iglesia del Nazareno de Long Beach, 2280 Clark Ave.

22/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St .

23/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Long Beach, 3150 E 29th St.

23/2/2023: 2 pm – 8 pm, Shoreline Yacht Club, 386 E Shoreline Dr.

24/2/2023: 1 pm – 7:30 pm, The Unspoken Hero Society en Trademark Brewing, 223 E Anaheim St.

24/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St .

25/02/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St .

26/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Long Beach, 3150 E 29th St.

26/2/2023: 8:30 am – 2:30 pm, Iglesia Luterana de Cristo, 6500 Stearns Ave.

27/2/2023: 1 pm – 7 pm, Escuela Intermedia Hughes, 3846 California Ave .

27/02/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St .

28/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Long Beach, 3150 E 29th St.

los Angeles

15/2/2023: 12:00 p. m. a 6:00 p. m., Estación 59 del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, 11505 Olympic Blvd.

16/2/2023: 10 am – 4 pm, Estación de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles 94, 4470 Coliseum Ave.

16/2/2023: 7 am – 1 pm, Adventist Health White Memorial, 1720 Cesar Chavez Ave.

16/2/2023: 9 am – 3 pm, YMCA, 8015 S Sepúlveda

17/2/2023: 9:30 am – 3:30 pm, Kaiser, 6041 Cadillac Ave.

19/2/2023: 10 am – 4 pm, Bnai David Judea, 8906 W Pico Blvd.

20/2/2023: 11:30 am – 5:30 pm, División Olímpica del Departamento de Policía de Los Ángeles, 1130 S Vermont Ave.

21/2/2023: 10 am – 4 pm, Centro Cultural Iman, 3376 Motor Ave.

21/2/2023: 9 am – 3 pm, Tutor Campus Center, 3607 Trousdale Pkwy

21/2/2023: 9 am – 3:30 pm, Edificio C del Colegio Técnico Comercial de Los Ángeles, 400 W Washington Blvd.

22/2/2023: 9 am – 3 pm, Brookfield Properties Corporation, 333 S Hope St.

22/2/2023: 9 am – 3 pm, Escuela secundaria comunitaria Maya Angelou, 300 E 53rd St .

22/2/2023: 9 am – 3 pm, Tutor Campus Center, 3607 Trousdale Pkwy

23/2/2023: 10 am – 4 pm, Departamento de Policía de Los Ángeles División Hollenbeck, 2111 E 1st St.

23/2/2023: 10 am – 4:30 pm, California State University Los Angeles Lot 4, 5151 State University Dr.

23/2/2023: 9 am – 3 pm, 777 Tower, 777 S Figueroa St .

23/2/2023: 9 am – 3 pm, Centro Médico Keck de USC, 1450 San Pablo St .

27/2/2023: 10 am – 4 pm, Hollywood Pantages Theatre, 6233 Hollywood Blvd.

Lynwood

27/2/2023: 10 am – 4 pm, Centro Médico St Francis, 3630 Imperial Hwy

Montebello

17/2/2023: 10 am – 4:30 pm, 2253 Apparel Inc., 1708 Gage Rd .

norte de hollywood

18/2/2023: 9 am – 3 pm, Departamento de Bomberos de Los Ángeles, 7063 Laurel Canyon Blvd.

28/2/2023: 1 pm – 7 pm, Departamento de Policía de Los Ángeles, 11640 Burbank Blvd.

Crestanorte

20/2/2023: 11 am – 5 pm, Primera Iglesia Presbiteriana de Granada Hills, 10400 Zelzah Ave.

Palmdale

17/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Avenue P

21/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Avenue P

24/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., sección de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Avenue P

25/2/2023: 9 am – 3 pm, Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Avenue P

26/2/2023: 9 am – 3 pm, Iglesia Católica de St Mary, 1600 E Ave. R-4

28/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Avenue P

Pasadena

15/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

16/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

16/2/2023: 9 am – 4 pm, Kaiser Permanente Pasadena Medical Offices, 3280 E Foothill Blvd

17/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

18/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

19/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

20/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

21/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

22/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

23/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

24/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

25/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

26/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

27/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

28/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

pomona

15/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

16/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

17/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

18/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

19/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

20/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

21/2/2023: 10:30 am – 5 pm, Biblioteca Cal Poly Pomona, 3801 W Temple Ave

21/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

22/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

23/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

24/2/2023: 7 am – 7 pm, Pomona Valley Hospital Medical Center, 1798 N Garey Ave.

24/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

25/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

26/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

27/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

28/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

colina de cuarzo

28/2/2023: 12 pm – 6 pm, Iglesia Metodista Unida Cristo Nuestro Salvador, 5027 W Avenue M

rancho palos verdes

21/2/2023: 10 am – 4 pm, Iglesia Unitaria del Pacífico, 5621 Montemalaga Dr .

27/2/2023: 10 am – 4 pm, Iglesia Luterana Ascension, 26231 Silver Spur Rd .

San Dimas

16/2/2023: 10 am – 4 pm, Universidad Life Pacific, 1100 W Covina Blvd

santa clarita

15/2/2023: 1 pm – 7 pm, Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

20/2/2023: 11 am – 5:30 pm, Best Buy, 26531 Bouquet Canyon Rd .

22/2/2023: 1 pm – 7 pm, Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

23/02/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Crosspoint, 23415 Cinema Dr .

25/2/2023: 9 am – 3 pm, Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

28/2/2023: 8:30 am – 2:30 pm, College of the Canyons, 17200 Sierra Highway

manantiales de santa fe

26/2/2023: 8:30 am – 2:30 pm, St Pius X, 10827 Pioneer Blvd.

Santa Mónica

15/2/2023: 12:00 p. m. – 6:00 p. m., Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th St.

18/2/2023: 9 am – 3 pm, Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th St.

20/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th St.

24/2/2023: 12:00 p. m. – 6:00 p. m., Sunset Masonic Lodge 369, 1720 Ocean Park Blvd.

27/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th St.

sur de pasadena

23/2/2023: 9 am – 3 pm, Iglesia de la Sagrada Familia, 1527 Fremont Ave.

ciudad del templo

16/2/2023: 9 am – 3 pm, Estación del Sheriff de Temple, 8838 Las Tunas Dr .

topanga

24/2/2023: 10 am – 4 pm, Centro Comunitario de Topanga, 1440 N Topanga Canyon Blvd.

torrance

15/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

16/2/2023: 10:45 a. m. – 5:45 p. m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

17/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

18/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

19/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

20/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

21/2/2023: 10 am – 4 pm, Ganahl Lumber, 2600 Del Amo Blvd.

21/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

22/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

23/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

24/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

25/02/2023: 7:45 a. m. – 2:45 p. m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

26/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

27/02/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

28/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

Valencia

17/2/2023: 7 am – 7 pm, Hospital Henry Mayo Newhall, 23803 McBean Pky .

23/2/2023: 9:30 am – 3:30 pm, College of the Canyons, 26455 Rockwell Canyon Rd .

cañada del valle

16/2/2023: 8:45 am – 3:15 pm, Los Angeles Valley College, 5800 Fulton Ave.

Nuez

22/2/2023: 10 am – 4:30 pm, Mt San Antonio College, 1100 N Grand Ave.

28/02/2023: 12:00 p. m. – 6:00 p. m., Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 20801 Marcon Dr.

Oeste de Covina

25/2/2023: 8 am – 2 pm, Centro Masónico de West Covina, 1201 S Orange Ave.

Westchester

25/2/2023: 10 am – 4 pm, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 7515 S Sepúlveda

Whittier

17/2/2023: 11 am – 5 pm, Centro de Actividades del Hospital Whittier,9210 Colima RoadSuite #110

20/2/2023: 1 pm – 7 pm, Montebello Whittier Masonic Lodge, 7604 Greenleaf Ave.

23/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 15265 Mulberry Dr.

27/2/2023: 1 pm – 7 pm, Montebello Whittier Masonic Lodge, 7604 Greenleaf Ave.

Colinas del bosque

15/02/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

15/2/2023: 8:30 am – 3 pm, Pierce College Campus Center Square, 6201 Winnetka

15/2/2023: 9 am – 3:30 pm, Patrulla de Caminos de California, 5825 Desoto Ave.

16/2/2023: 10:45 a. m. – 5:45 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

17/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

18/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

19/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

19/2/2023: 8 am – 2:30 pm, St Bernardine of Siena, 24410 Calvert St .

20/02/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

21/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

22/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

23/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

24/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

25/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

26/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

27/02/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

28/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

