TRICARE autoriza exenciones temporales de resurtido de recetas para tres condados de California debido a incendios forestales

FALLS CHURCH, Virginia – La Agencia de Defensa de la Salud (DHA, por sus siglas en inglés) anunció que los beneficiarios de TRICARE en tres condados de California pueden recibir resurtidos de medicamentos recetados de emergencia desde ahora hasta el 19 de septiembre debido a los incendios forestales.

Los condados afectados son El Dorado, Placer y Riverside .

Para recibir un resurtido de emergencia de medicamentos recetados, los beneficiarios de TRICARE deben llevar el frasco de su receta a cualquier farmacia minorista de la red de TRICARE. Si la botella no está disponible o la etiqueta está dañada o falta, los beneficiarios deben comunicarse con Express Scripts o su farmacia minorista de la red para obtener ayuda.

Si es posible, visite la farmacia donde se surtió la receta. Las recetas surtidas por una cadena minorista se pueden surtir en otra tienda de esa cadena. Si el proveedor está disponible, los beneficiarios pueden solicitar una nueva receta a cualquier farmacia de la red.

Como recordatorio, los beneficiarios de TRICARE, que no sean miembros en servicio activo, pueden recibir atención de urgencia de cualquier centro o proveedor de atención de urgencia autorizado por TRICARE y no necesitan una remisión. Esto permite a los beneficiarios buscar atención que no sea de emergencia para enfermedades o lesiones si su proveedor de atención primaria no está disponible debido a emergencias.

La Agencia de Salud de Defensa (DHA) brinda servicios de salud a aproximadamente 9,6 millones de beneficiarios, incluidos miembros del servicio uniformado, militares retirados y sus familias. La DHA opera uno de los planes de salud más grandes del país, el Plan de Salud TRICARE, y administra una red global de más de 700 hospitales militares, clínicas e instalaciones dentales.

