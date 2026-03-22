Trío de triunfos en la segunda jornada

Con tres emocionantes juegos se completó este sábado la segunda jornada del Torneo Infantil AA (11-12 años) que organiza la Federación Salvadoreña de Béisbol. Además, los pequeñines de la categoría Peewee (5-8 años) también vieron acción en el terreno.

El equipo de Agabeisi (La Libertad) se impuso de visitante 19 carreras por 10 a Bengoa; La Unión Meanguera defendió su feudo en el oriente del país al imponerse 18 carreras a 11; mientras Soyapango ganó en su patio 13 rayitas por 12 al Colegio Dominico (Santa Ana). En este último encuentro, el manager de los occidentales puso el juego bajo protesta por una supuesta violación de regla, por lo que la Comisión Técnica del tendrá que evaluar la situación en la semana y tomar una desición al respecto, ratificar el triunfo de Soyapango o darselo a Santa Ana.

En el Parque Saturnino Bengoa de la capital, el conjunto de Agabeisi (La Libertad) desplegó una ofensiva de 10 imparables y aprovechó los once pecados que cometió la defensa local para imponerse holgadamente 19 carreras por 10.

Por segunda jornada consecutiva el Jugador Más Valioso de las ardillas fue el inicialista y lanzador José Cuevas, quien al bate se fue de 4-3, con cinco carreras anotadas, dos cuadrangulares, tres remolcadas y un boleto. Además, lanzó las últimas tres entradas, en las que enfrentó a once rivales, admitiendo tan solo un hit y una carrera (sucia), regalando tan solo un boleto y recetando ocho ponches. Su actuación le valió para ser el pitcher ganador. Germán Correa fue el perdedor.

“Como dije en el partido anterior, estamos acá para meterle duro en busca de llegar a la final, el equipo jugó bien, aunque hubo algunos pequeños errores que se irán corrigiendo para los próximos encuentros”, comentó Cuevas.

En la cancha Jorge Elías Bahaia, de la Ciudadela Don Bosco, el equipo de casa dejó tendido en el campo a los visitantes del Colegio Dominico (Santa Ana) al anotar la carrera que rompió el empate en la baja del sexto. Sin embargo, el juego fue puesto bajo protesta por una posible violación de regla.

Carlos Interiano fue el pitcher ganador, mientras Daniel Rodríguez se fue con el revés. Por los ganadores, Interiano se fue de 3-2, con par de anotadas y su compañero Dominik García conectó cuadrangular. Por los occidentales destacaron Gissel Monge, ligando de 4-2, con impulsada; Jorge Rivas de 2-2 y Felipe Castaneda, de 3-2.

Finalmente, en el terreno del estadio Cyril Errington, de La Unión, el equipo local se impuso 18 carreras por 11 a Zacamil. Diógenes Orellana fue el pitcher ganador y Ulises Rivas cargó con el revés.

Con los resultados, Soyapango y Agabeisi mantienen su invicto (2-0) para encabezar la tabla. Colegio Dominico (Santa Ana) y La Unión/ Meanguera les siguen a un juego (1-1) y Bengoa y Zacamil (0-2) aún no han conocido la victoria.

También se disputaron dos encuentros de la categoría Peewee (5-8 años). Agabeisi se llevó el triunfo 18 carreras por 13 y Zacamil derrotó a La Unión/Meanguera con marcador de 30 por 24.

El sábado 28 de marzo continúa el calendario de los la categoría Infantil AA con los duelos Bengoa vs Zacamil; Agabeisi vs Colegio Dominico (Santa Ana) y La Unión/ Meanguera vs Soyapango. En los dos primeros enfrentamientos también habrá juegos de la Peewee.

Campeonato Infantil AA

Sábado 21 de marzo de 2026.

Complejo Bengoa

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 C H E Agabeisi (La Libertad) 4 5 0 3 5 2 19 10 3 Bengoa 4 3 0 2 0 1 10 3 11

Pitcher ganador: José Cuevas

Pitcher perdedor: Germán Correa

Sábado 21 de marzo de 2026.

Ciudadela Don Bosco

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 C H E C.Dominico/ Sta Ana 0 1 0 5 5 1 12 7 2 Soyapango 5 0 2 2 3 1 13 12 2

Pitcher ganador: Carlos Interiano

Pitcher perdedor: Daniel Rodríguez

(Juego bajo protesta)

Sábado 21 de marzo de 2026.

Estadio Cyril Errington

EQUIPO C H E Zacamil 11 4 2 La Unión/Meanguera 18 5 5

Pitcher ganador: Diógenes Orellana

Pitcher perdedor: Ulises Rivas

TORNEO INFANTIL AA

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP PCT. DIF. Soyapango 2 2 0 1.000 – Agabeisi 2 2 0 1.000 – Col. Dominico Sta Ana 2 1 1 0.500 1.0 La Unión/ Meanguera 2 1 1 0.500 1.0 Bengoa 2 0 2 0.000 2.0 Zacamil 2 0 2 0.000 2.0

RESULTADOS

Fecha Visitante Local 14/03/26 La Unión/ Meanguera 10 11 Agabeisi (La Libertad) 14/03/26 Dominico Sta. Ana 16 10 Bengoa 14/03/26 Soyapango 30 12 Zacamil 21/03/26 Agabeisi (La Libertad) 19 10 Bengoa 21/03/26 Dominico Sta. Ana 12 13 Soyapango (*) 21/03/26 Zacamil 11 18 La Unión/ Meanguera

(*) Juego bajo protesta

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