CAF quita título a Senegal por abandonar la final y se lo otorga a Marruecos

Día a Día News

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) resolvió retirar el título de la última Copa de África a Senegal y adjudicárselo a Marruecos, tras declarar que el equipo senegalés incurrió en “incomparecencia” durante la final disputada el 18 de enero.

La decisión fue tomada por la Junta de Apelación del organismo, que determinó que la selección de Senegal abandonó el terreno de juego en señal de protesta por un penalti señalado a favor del equipo anfitrión, lo que constituye una infracción a los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo.

Como consecuencia, el partido fue registrado oficialmente con marcador de 3-0 a favor de Marruecos, pese a que en el desarrollo deportivo Senegal se había impuesto 1-0 en la prórroga.

La resolución también anuló el fallo previo del Comité Disciplinario y dio lugar al recurso presentado por la federación marroquí, que solicitó la aplicación estricta del reglamento.

Además, la CAF impuso sanciones económicas. La federación marroquí fue multada con 50,000 dólares por la conducta de recogepelotas durante el encuentro. A esto se suman otras sanciones de 100,000 dólares por interferencias en el área del VAR y 10,000 dólares por el uso de láser en el estadio.

Tras conocerse el fallo, la Federación Senegalesa de Fútbol anunció que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), al considerar la decisión “injusta, sin precedentes e inaceptable”. El organismo aseguró que defenderá los intereses del fútbol senegalés y dará seguimiento al proceso legal.

Por su parte, la federación marroquí afirmó que su apelación no buscaba cuestionar el resultado deportivo del partido, sino la correcta aplicación de las normas del torneo. También indicó que ampliará su postura en un nuevo comunicado.

El caso abre un proceso jurídico internacional que podría redefinir el desenlace oficial del torneo continental.

Compartir esta nota