Trump advierte que Maduro tiene “los días contados”

Día a Día News

EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar su discurso contra Nicolás Maduro y aseguró que el mandatario venezolano “tenía los días contados”. Durante una entrevista con el diario Politico, el líder republicano no descartó extender las operaciones militares contra el narcotráfico —ya realizadas en el Caribe— hacia territorio continental. Evitó, sin embargo, confirmar si su gobierno consideraba una invasión a Venezuela.

Trump acusó a Maduro de haber permitido el envío a Estados Unidos de personas procedentes de prisiones y hospitales psiquiátricos. También responsabilizó al expresidente Joe Biden por esa situación, a quien calificó de “muy estúpido” y con “bajo coeficiente intelectual”.

El mandatario destacó los resultados de los ataques contra embarcaciones usadas por narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. Sostuvo que esas acciones redujeron en un 92 % el ingreso de drogas por mar y “salvaron miles de vidas estadounidenses”.

Aseguró, además, que analizaba aplicar medidas similares contra los cárteles de México y Colombia. “Ya nadie quiere traer barcos cargados de droga a Estados Unidos”, afirmó.

Sobre el indulto concedido al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, Trump minimizó las críticas. Dijo conocerlo poco, pero aseguró que otorgó el perdón convencido de que Hernández fue víctima de una “trampa” de Barack Obama y Joe Biden.

Trump concluyó que su política antidrogas buscaba proteger a la población estadounidense y advirtió que continuaría tomando medidas “fuertes” contra quienes considerara responsables del tráfico de drogas en la región.

