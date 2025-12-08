Consejo Electoral de Honduras reanuda el escrutinio tras días de suspensión

Día a Día News

Honduras–El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras reanudó este lunes la transmisión de resultados de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre, después de varios días de interrupciones que generaron tensiones políticas y denuncias de irregularidades entre los principales partidos del país.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, anunció la decisión durante una conferencia de prensa junto a la consejera Cossette López-Osorio, afirmando que el organismo “ha resuelto reiniciar de inmediato la divulgación de resultados, sin más dilación”. Hall señaló que la prioridad es “facilitar la publicación de los datos electorales pendientes”, tras reconocer las fallas técnicas ocurridas durante el proceso.

El escrutinio había permanecido detenido desde el viernes por fallos en el sistema de transmisión, lo que provocó críticas de los partidos en contienda y llamados de la comunidad internacional para que se garantice la transparencia. Según los últimos datos oficiales, con el 88 % de las actas procesadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, mantiene la ventaja con 1,132,321 votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,112,570.

Hall defendió la validez de las papeletas y actas de cierre como el instrumento que “legitima la voluntad soberana del pueblo hondureño”, asegurando que las herramientas tecnológicas no constituyen “el núcleo esencial” del proceso. Además, anunció una auditoría externa para revisar las inconsistencias detectadas y reforzar la confianza ciudadana en el sistema electoral.

Por su parte, la consejera López-Osorio destacó que se han realizado “múltiples esfuerzos técnicos y plenarios” para alcanzar consensos dentro del pleno del CNE, con el objetivo de garantizar transparencia y objetividad en la contabilización de votos.

Sin embargo, el consejero Marlon Ochoa, designado por el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se ausentó de la sesión en la que se aprobó reanudar el conteo. Ochoa había acusado días antes al organismo de promover “un sistema diseñado para ejecutar un fraude electoral”.

La candidata de LIBRE, Rixi Moncada, también rechazó los resultados preliminares y denunció “injerencia externa” en el proceso. Durante una conferencia, afirmó que su partido “no reconoce las elecciones celebradas bajo coacción y manipulación extranjera”, señalando presunta participación de Estados Unidos y la oligarquía local. Moncada aseguró que “existen inconsistencias en más del 95 % de las actas” y convocó a sus simpatizantes a manifestarse el próximo sábado “para defender la dignidad nacional”.

El CNE informó que de las 19,152 actas registradas, 14,451 han sido validadas, mientras que 2,407 presentan irregularidades que requerirán un nuevo recuento voto por voto. Un total de 2,571 actas continúan pendientes de ingresar al sistema, lo que mantiene la incertidumbre sobre el resultado final.

La parálisis del escrutinio y las acusaciones de manipulación han prolongado la tensión política en Honduras, donde los votantes eligieron al presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes y diputados para los congresos nacional y centroamericano.

Organismos internacionales han instado a las autoridades hondureñas a acelerar la revisión de votos y publicar los resultados completos para garantizar la estabilidad política y la confianza en las instituciones democráticas del país.

El proceso electoral continúa bajo vigilancia y revisión técnica, mientras el CNE trabaja en la depuración de actas con inconsistencias para emitir el resultado definitivo en los próximos días.

