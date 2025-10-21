Piden una investigación sobre la detención federal y el presunto abuso de ciudadanos e inmigrantes estadounidenses

La alcaldesa Karen Bass se unió hoy al congresista Robert García, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, miembros del Concejo Municipal de Los Ángeles y líderes de los derechos de los inmigrantes para pedir una investigación del Congreso sobre el secuestro, la detención y el presunto abuso ilegal e inconstitucional de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes por parte de agentes federales sin una orden judicial o causa probable.

“Siempre defenderé Los Ángeles. Los informes sobre angelinos —ciudadanos estadounidenses— que han sido electrocutados, arrastrados y detenidos ilegalmente deberían preocuparnos a todos”, declaró la alcaldesa Karen Bass . “Exijo una investigación inmediata del Congreso sobre estas atroces injusticias y agradezco al congresista García su apoyo. Esto no es solo un ataque contra los angelinos, sino contra todas las personas, en todas las ciudades de este país”.

“Hombres enmascarados están sacando a la fuerza de las calles a ciudadanos estadounidenses y metiéndolos en celdas de detención sin acceso a un abogado ni siquiera a una llamada telefónica”, declaró el congresista Robert García . “Nadie, independientemente de su origen o apariencia, debería vivir con el temor de ser encarcelado por su propio gobierno debido a su raza o apariencia. Este no es el Estados Unidos que conocemos y amamos. Todas las personas en este país tienen derechos, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe dejar de pisotear nuestras libertades civiles. Sus acciones son inconstitucionales, inaceptables y completamente antiamericanas, y no cejaremos en la lucha hasta que esta Administración rinda cuentas”.

“Juramos defender la Constitución, no proteger el poder. Los angelinos están siendo golpeados, aterrorizados y detenidos sin el debido proceso”, dijo el concejal Eunisses Hernández. “Debemos luchar para mantener viva la democracia y exigir responsabilidades a las autoridades federales de inmigración por cada abuso”.

El alcalde Bass ha luchado por la defensa de las familias angelinas desde que la administración Trump inició sus imprudentes redadas migratorias y federalizó la Guardia Nacional en Los Ángeles este verano. La Casa Blanca continuó realizando redadas incluso mientras un tribunal federal emitió una Orden de Restricción Temporal, y la Ciudad de Los Ángeles no ha dejado de tomar medidas para proteger a las comunidades inmigrantes. El alcalde Bass firmó una directiva ejecutiva para apoyar a las comunidades inmigrantes de Los Ángeles, que incluye:

Exigir a todos los departamentos que refuercen los protocolos y la capacitación en cumplimiento con la ley de la Ciudad que prohíbe el uso de los recursos de la Ciudad en la aplicación de la ley de inmigración y que entreguen planes de preparación.

Establecer un grupo de trabajo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde, organizaciones de derechos de los inmigrantes y líderes comunitarios para recopilar comentarios con el fin de proporcionar orientación adicional para los agentes de policía cuando responden a actividades de control de inmigración.

Buscando registros del gobierno federal relacionados con las redadas indiscriminadas.

Ampliar el acceso a los recursos de los departamentos de la ciudad a las familias inmigrantes aprovechando el enlace de asuntos de inmigrantes designado de cada departamento.

