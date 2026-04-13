Trump ordena bloqueo naval en Ormuz tras ruptura de diálogo con Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz luego de que las negociaciones con Irán concluyeran sin acuerdo en Islamabad, Pakistán.

La decisión se produce tras el fracaso de las conversaciones destinadas a poner fin a seis semanas de conflicto en Oriente Medio, lo que incrementa la incertidumbre sobre la continuidad de la tregua vigente.

Según el mandatario, la medida será ejecutada “de inmediato” por la Armada estadounidense y tendrá como objetivo impedir el tránsito de embarcaciones en la zona. Además, indicó que se iniciarán operaciones para retirar minas marinas que, según afirmó, fueron colocadas por Irán. Trump también señaló que otros países participarían en el operativo, aunque no precisó cuáles.

Durante las negociaciones, Washington aseguró que hubo avances en varios puntos, pero no en el tema nuclear, considerado clave en el proceso. El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, quien encabezó la delegación, afirmó que su país presentó una propuesta final y que quedará en manos de Irán aceptarla o no.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo que su delegación llevó iniciativas “constructivas”, pero señaló que no se logró generar confianza entre las partes.

El escenario ha generado preocupación internacional ante una posible reanudación de los combates, así como por su impacto en el mercado energético y el transporte marítimo. El estrecho de Ormuz es una ruta clave por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo exportado a nivel mundial.

En medio de la tensión, autoridades iraníes rechazaron la decisión de Estados Unidos. El jefe de la Marina de ese país, Shahram Irani, calificó de “ridícula” la amenaza de bloqueo y aseguró que mantienen el control del paso marítimo.

Pese al deterioro del diálogo, Pakistán reiteró su disposición de continuar como facilitador entre ambas naciones e instó a respetar la tregua temporal mientras se busca una salida diplomática al conflicto.

En paralelo, Arabia Saudita informó que su principal oleoducto volvió a operar tras daños previos, mientras que Qatar anunció la flexibilización de algunas restricciones al transporte marítimo en la región.

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