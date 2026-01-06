Trump rechaza convocar elecciones próximas en Venezuela y reitera que está al mando

Día a Día News

EEUU/Venezuela–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó la posibilidad de convocar elecciones en Venezuela a corto plazo, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. En una entrevista con NBC, Trump aseguró que él es quien dirige la situación en el país caribeño y que la prioridad es estabilizar Venezuela antes de pensar en procesos electorales.

“No se pueden celebrar elecciones ahora. Primero debemos arreglar el país, no es posible que la gente vote en estas condiciones”, afirmó Trump, descartando la idea de un plazo de un mes para los comicios y señalando que la recuperación llevará tiempo.

El mandatario también identificó a un equipo de altos funcionarios, entre ellos el vicepresidente JD Vance, y los secretarios de Estado Marco Rubio y de Defensa Pete Hegseth, así como a su asesor Stephen Miller, como los encargados de supervisar la gestión estadounidense en Venezuela. Sin embargo, enfatizó que la responsabilidad final recae en él.

Desde la intervención contra Maduro, Trump ha sostenido que está “a cargo” de Venezuela, aunque evitó dar detalles sobre la convocatoria de elecciones o la liberación de presos políticos.

En paralelo, Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta bajo Maduro, asumió la Presidencia en funciones en Venezuela. Según Trump, Rodríguez ha mostrado cooperación con Washington, y el presidente estadounidense indicó que próximamente decidirá si mantiene o levanta las sanciones contra ella.

Trump también subrayó que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, sino contra quienes trafican drogas y envían delincuentes y personas con problemas mentales hacia territorio estadounidense.

