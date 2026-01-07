Trump afirma que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU.

Día a Día News

EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, ha acordado entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado estadounidense.

El anuncio fue realizado a través de su plataforma Truth Social, donde Trump calificó el crudo como “petróleo de alta calidad autorizado en los Estados Unidos” y aseguró que los fondos obtenidos serán administrados directamente por su gobierno “para garantizar que se utilicen en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

Según el mandatario, el plan será ejecutado de inmediato por el Departamento de Energía, bajo la dirección del secretario Chris Wright. Los barriles serán transportados en buques de almacenamiento hacia los muelles estadounidenses, aunque no se ha precisado un calendario de entrega.

El acuerdo se produce días después de la captura del expresidente Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero durante una operación militar en Caracas y sus alrededores, que dejó más de cincuenta muertos, según reportes oficiales. Tras su detención, Rodríguez asumió el cargo como presidenta encargada, siendo reconocida por Washington como su interlocutora principal.

Fuentes citadas por la cadena ABC News indicaron que la Administración Trump ha pedido al gobierno interino venezolano que corte lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba, y que acepte únicamente la cooperación de Estados Unidos en materia petrolera.

Por su parte, Wright publicó en la red X que mantiene “toda su atención en el asunto”, mientras que senadores republicanos han respaldado la medida, destacando que la producción venezolana actual es limitada y enfrenta dificultades logísticas para almacenar o exportar el crudo.

Bloomberg reportó que el volumen acordado equivale a entre 30 y 50 días de producción venezolana. Aunque no representa una cifra significativa frente a los 13,8 millones de barriles diarios que produce Estados Unidos, el convenio es considerado un paso estratégico para ambos países tras años de tensiones y sanciones económicas.

La Casa Blanca subrayó que el control de las ventas busca evitar desvíos financieros y garantizar que los ingresos derivados del petróleo se destinen a la recuperación económica venezolana bajo la supervisión de Washington.

Mientras tanto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha manifestado su disposición a cooperar con Estados Unidos, aunque ha reiterado su intención de gestionar el retorno de Maduro al país bajo garantías judiciales.

Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, mantiene una producción reducida por la falta de inversión y las sanciones internacionales. Compañías como Chevron y ExxonMobil han expresado interés en reactivar operaciones bajo supervisión estadounidense, considerando el nuevo escenario político y energético en Caracas.

