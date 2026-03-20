Trump reconoce excesos en deportaciones y ordena priorizar expulsión de criminales

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EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió en conversaciones privadas con su círculo cercano que algunas de sus políticas de deportación masiva “fueron demasiado lejos”, según un reporte del diario The Wall Street Journal.

De acuerdo con la información, el mandatario ha instruido a sus asesores a reducir el énfasis en operativos de deportación a gran escala y centrar los esfuerzos en la expulsión de inmigrantes con antecedentes criminales.

Este ajuste responde a preocupaciones dentro de su equipo sobre el impacto político y social de redadas amplias y visibles en distintas ciudades del país.

La revisión de la estrategia ocurre en medio de cambios en el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras la salida de Kristi Noem, cuya gestión fue cuestionada por el endurecimiento de operativos migratorios.

Como posible reemplazo, Trump ha propuesto al senador Markwayne Mullin, quien ha planteado una coordinación más estrecha con autoridades locales y un distanciamiento de medidas consideradas polémicas.

El debate sobre la política migratoria se intensificó en enero, luego de un operativo en Minneapolis que derivó en protestas y en la muerte de dos civiles durante acciones de agentes federales.

A esto se suma la crisis institucional que enfrenta el DHS desde el 14 de febrero, tras la suspensión de su financiamiento en medio de presiones de legisladores demócratas para reformar los controles sobre las agencias migratorias.

Este contexto ha generado tensiones dentro del sistema migratorio estadounidense y ha impulsado un replanteamiento de las medidas impulsadas por la actual administración.

El cambio de enfoque refleja un intento por equilibrar la seguridad migratoria con el impacto político y social de las acciones ejecutadas en el país.

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