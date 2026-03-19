Finlandia se mantiene como el país más feliz y Costa Rica entra al top 4 mundial

Día a Día News

El Informe Mundial de la Felicidad volvió a colocar a Finlandia como el país con mayor nivel de bienestar a nivel global, consolidando una tendencia sostenida en la que las naciones nórdicas dominan los primeros lugares.

De acuerdo con el estudio, elaborado por la empresa Gallup con datos de 147 países, Finlandia encabeza el ranking por noveno año consecutivo, seguido por Islandia y Dinamarca. En la medición también destacan Suecia y Noruega, reafirmando el predominio de esta región en indicadores de calidad de vida.

El informe evalúa factores como ingresos, apoyo social, esperanza de vida, libertad de decisión, percepción de la corrupción y niveles de generosidad, elementos que en conjunto determinan la percepción de felicidad en cada país.

Uno de los principales resultados es el ascenso de Costa Rica al cuarto lugar, la posición más alta alcanzada por ese país y la mejor ubicación para una nación latinoamericana en la historia del ranking. También resalta la presencia de Israel en el octavo puesto.

En contraste, España descendió hasta la posición 41, ubicándose por debajo de otros países europeos y de naciones como Kosovo y El Salvador. El estudio señala un deterioro en el bienestar de los jóvenes españoles, especialmente en comparación con años anteriores.

Estados Unidos se posiciona en el puesto 23 sin variaciones significativas, mientras que en el extremo inferior del listado aparecen Afganistán, Sierra Leona y Malawi, donde las condiciones sociales y económicas impactan directamente en la calidad de vida.

El informe también destaca que América Latina mantiene una valoración positiva en términos de bienestar, atribuida principalmente a los vínculos sociales y comunitarios. Sin embargo, algunos países como México registraron retrocesos en su posición.

Finalmente, el estudio advierte sobre el impacto de las redes sociales en la percepción de felicidad, especialmente entre jóvenes de Norteamérica y Europa Occidental, donde se ha registrado una disminución en los niveles de bienestar en los últimos años.

Compartir esta nota