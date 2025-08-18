Trump y Zelenski apoyan reunión trilateral con Putin para negociar la paz en Ucrania

Día a Día News

Washington–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, expresaron este lunes su disposición a participar en una reunión trilateral junto al mandatario ruso, Vladimir Putin, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado en febrero de 2022.

El anuncio tuvo lugar durante un encuentro en la Casa Blanca, donde Trump destacó la posibilidad de abrir un nuevo canal de diálogo directo entre las tres naciones involucradas en la guerra. El mandatario estadounidense aseguró que existe una “posibilidad razonable” de lograr un alto al fuego y dar paso a un proceso de paz.

“Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una reunión trilateral y habrá una oportunidad real de terminar la guerra cuando se concrete”, declaró Trump desde el Despacho Oval, acompañado de Zelenski, quien en esta ocasión vistió traje formal.

El presidente estadounidense subrayó que su administración trabaja con Kiev y Moscú en la búsqueda de un marco de entendimiento que permita detener las hostilidades. “Vamos a lograr una paz duradera. Espero que sea inmediata. Espero que no tengan que continuar los ataques”, afirmó.

Por su parte, Zelenski aseguró que Ucrania está preparada para participar en la mesa de negociación con Rusia bajo el auspicio de Washington. El mandatario ucraniano señaló que su país ha demostrado resistencia frente a la invasión y reiteró su respaldo a la iniciativa de Trump.

“Estamos listos para una reunión trilateral. Hemos demostrado que somos un pueblo fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del presidente Trump, para detener esta guerra”, expresó Zelenski ante medios de comunicación tras el encuentro.

Hasta el momento, el Kremlin no ha emitido una respuesta oficial sobre la propuesta de realizar una cumbre conjunta entre Trump, Zelenski y Putin. Sin embargo, el planteamiento se suma a los intentos previos de abrir negociaciones que permitan reducir la intensidad de los combates en Ucrania.

El conflicto, que comenzó tras la ofensiva militar rusa en territorio ucraniano en 2022, ha dejado miles de víctimas y una profunda crisis humanitaria. La posible reunión trilateral es presentada por Washington y Kiev como un paso clave para buscar una salida diplomática a más de dos años de hostilidades.

