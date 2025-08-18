Trump anuncia plan para eliminar voto por correo y máquinas de votación

Día a Día News

EEUU-–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que planea firmar una orden ejecutiva para eliminar el voto por correo y las máquinas de votación, en una nueva medida que busca modificar el sistema electoral estadounidense.

Trump indicó, a través de un mensaje en su red social Truth Social, que la medida busca “restaurar la honestidad y la integridad” de los procesos electorales, en particular de cara a las elecciones de medio mandato de 2026, y señaló que enfrentará la “oposición de los demócratas”.

El mandatario calificó a las máquinas de votación como “extremadamente imprecisas, muy caras y muy controvertidas” y afirmó que el voto por correo es un sistema propenso al fraude, argumentando que muchos países han abandonado este método. Sin embargo, no presentó pruebas que respalden estas afirmaciones.

Trump ha mantenido sus denuncias sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020, aunque todas sus quejas legales fueron desestimadas por los tribunales por falta de evidencia.

El pasado mes de junio, un tribunal federal suspendió parcialmente una orden ejecutiva de Trump que pretendía modificar el registro electoral y los procedimientos de votación por correo.

Entre otras medidas, la orden exigía que los votantes entregaran documentación de ciudadanía antes de registrarse y anulaba cualquier voto enviado por correo que llegara después del cierre de urnas.

