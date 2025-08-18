Lun. Ago 18th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

Estados Unidos Internacionales

Trump anuncia plan para eliminar voto por correo y máquinas de votación

Ago 18, 2025 #Donald Trump, #EEUU, #Maquinas de votos, #Voto por correo

Día a Día News

EEUU-–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que planea firmar una orden ejecutiva para eliminar el voto por correo y las máquinas de votación, en una nueva medida que busca modificar el sistema electoral estadounidense.

Trump indicó, a través de un mensaje en su red social Truth Social, que la medida busca “restaurar la honestidad y la integridad” de los procesos electorales, en particular de cara a las elecciones de medio mandato de 2026, y señaló que enfrentará la “oposición de los demócratas”.

El mandatario calificó a las máquinas de votación como “extremadamente imprecisas, muy caras y muy controvertidas” y afirmó que el voto por correo es un sistema propenso al fraude, argumentando que muchos países han abandonado este método. Sin embargo, no presentó pruebas que respalden estas afirmaciones.

Trump ha mantenido sus denuncias sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020, aunque todas sus quejas legales fueron desestimadas por los tribunales por falta de evidencia.

El pasado mes de junio, un tribunal federal suspendió parcialmente una orden ejecutiva de Trump que pretendía modificar el registro electoral y los procedimientos de votación por correo.

Entre otras medidas, la orden exigía que los votantes entregaran documentación de ciudadanía antes de registrarse y anulaba cualquier voto enviado por correo que llegara después del cierre de urnas.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

Internacionales

Trump y Zelenski apoyan reunión trilateral con Putin para negociar la paz en Ucrania

Ago 18, 2025
Internacionales

Trump y Putin concluyen histórica cumbre en Alaska sin acuerdo sobre Ucrania

Ago 16, 2025
Guatemala Internacionales

Sheinbaum se reúne con Arévalo para fortalecer cooperación bilateral

Ago 15, 2025
error: Contenido protegido