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TSE abre convocatoria de empleo temporal para elecciones 2027

Abr 30, 2026 #convocatoria, #El Salvador, #Elecciones, #Empleo, #Trabajo, #TSE

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció la apertura de una convocatoria para contratar personal temporal que apoye la organización y ejecución de las elecciones previstas para 2027.

El proceso de postulación estará disponible del 29 de abril al 8 de mayo de 2026 y se realizará exclusivamente en línea, a través del portal oficial: https://postulaciones.tse.gob.sv

Según informó la institución, el sistema permitirá a los aspirantes registrarse y aplicar a distintas plazas mediante un procedimiento guiado, con instrucciones en cada etapa.

Amplia oferta de plazas

El TSE ha puesto a disposición una diversidad de cargos en áreas técnicas, administrativas y operativas.

En el área tecnológica se incluyen puestos como programadores, administradores de bases de datos y técnicos en redes. También hay plazas vinculadas a la transmisión de resultados (COT), con cargos como colaboradores, encargados y jefaturas.

En el ámbito administrativo y logístico se ofertan posiciones como supervisores, asistentes administrativos y personal de apoyo en bodegas y sedes. A nivel territorial, se buscan asistentes y supervisores regionales.

Asimismo, hay oportunidades en comunicación (como diseño gráfico, contenido digital y prensa), así como en áreas financieras y de auditoría. En el componente operativo, se incluyen plazas como motoristas, ordenanzas, técnicos de mantenimiento y supervisores de campo.

Algunas posiciones tendrán cobertura a nivel nacional, por lo que los interesados podrán aplicar según su lugar de residencia.

Cómo aplicar. El proceso consta de cuatro pasos:

  • 1. Selección de plaza: elegir el cargo y revisar requisitos.
  • 2. Registro de datos: completar información personal como DUI, nombre, teléfono y correo.
  • 3. Experiencia laboral: detallar trayectoria profesional, cargos y funciones.
  • 4. Carga de documentos: adjuntar DUI y currículum en formatos digitales permitidos.

El TSE indicó que los datos proporcionados deben ser verídicos y estar actualizados para completar correctamente la postulación.

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