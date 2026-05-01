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El Salvador

ANDA anuncia cortes de agua el 3 de mayo por mantenimiento eléctrico

May 1, 2026 #Agua, #ANDA, #Apopa, #Ayutuxtepeque, #CiudadDelgado, #Cuscatancingo, #ETESAL, #Ilopango, #Mantenimiento, #Mejicanos, #SanSalvador, #SantaAna

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ElSalvador–La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados informó que el servicio de agua potable podría presentar deficiencias este domingo 3 de mayo, debido a trabajos de mantenimiento eléctrico programados por la Empresa Transmisora de El Salvador.

Las labores se realizarán entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde en una subestación eléctrica, lo que podría afectar el funcionamiento del sistema Torogoz y varias plantas de bombeo ubicadas en Santa Ana.

Según lo informado, se prevén irregularidades en el suministro en sectores del Área Metropolitana de San Salvador, incluyendo San Salvador Centro, Apopa, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Mejicanos, Ciudad Delgado e Ilopango.

En Santa Ana, las afectaciones podrían registrarse en zonas del norte, centro y este.

ANDA detalló que, al finalizar los trabajos, el sistema entrará en fase de recuperación, por lo que el restablecimiento del servicio será gradual en las zonas afectadas.

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